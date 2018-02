COC/Ribeirão joga pela liderança O COC/Ribeirão Preto joga em casa nesta terça-feira, às 20h, contra a gaúcha Ulbra, atrás da liderança do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O time paulista é comandado pelo técnico Aloísio Ferreira, o Lula, também técnico da Seleção Brasileira Masculina de Basquete. Continua na segunda colocação na tabela de classificação do Nacional, atrás da Unitri/Uberlândia - o COC soma sete vitórias em nove jogos, uma vitória a menos que o clube mineiro. Para o armador Nezinho, de Ribeirão, o objetivo do time é manter a invencibilidade jogando em casa. "Para isso, temos de impor nosso ritmo e fazer uma boa defesa. Quando a marcação e os rebotes funcionam bem, temos mais chances de encaixar o ataque", analisou o jogador. Outros dois jogos completam a rodada classficatória, no mesmo horário: o Corinthians/Mogi, que está na lanterna da competição (venceu apenas um jogo em 11 disputados), vai a Belo Horizonte enfrentar o Pitágoras/Minas. Em Macaé, a Liga Macaense recebe a Telemar, equipe do Rio de Janeiro. "Nós sabemos que será um jogo muito difícil, porque a Telemar tem jogadores muito experientes. Temos de fazer uma defesa bem forte e um jogo de transição rápido para tentar surpreendê-los", afirmou o ala Rodrigo, de Macaé. A Telemar tem em seu time o maior pontuador da competição, o ala Marcelinho, com média de 29,5 pontos.