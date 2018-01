COC/Ribeirão nas quartas do Nacional O COC/Ribeirão Preto já garantiu sua presença nas quartas-de-final do Campeonato Nacional de basquete masculino. Nesta quinta-feira, venceu o Joinville/FME por 117 a 64, em Ribeirão Preto (SP), chegando a 20 vitórias e apenas três derrotas, com 87% de aproveitamento, ficando em segundo lugar na classificação nesta categoria. O líder da competição é o Telemar, que tem 90,5% de aproveitamento e na quarta-feira venceu o Winner/Limeira por 125 a 95, no Rio de Janeiro (RJ). A rodada desta quinta-feira à noite teve ainda mais um jogo: Liga Macaense 69 x 82 Uniara/Araraquara, em Macaé (RJ). A competição terá quatro jogos nesta sexta-feira: Universo/BRB x Corinthians/UMC (20h); Pitágoras/Minas x Ulbra/Torres (20h); Franca Basquete x Joinville/FME (20h); e COC/Ribeirão Preto x Londrina/TIM (20h30).