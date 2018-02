COC/Ribeirão pode assumir liderança O COC/Ribeirão Preto pode assumir nesta terça-feira a liderança do Grupo A da primeira fase do Estadual Masculino de Basquete. Para isso, precisa vencer o Bandeirantes/Rio Claro, na casa do adversário, em jogo marcado para às 20 horas. Se vencer, o COC chega a nove vitórias em onze partidas e se iguala ao Paulistano/Dix Amico, atual líder isolado. No Grupo B, no mesmo horário, o Santo André/São Paulo, sétimo colocado, recebe o XV/Da Barra, oitavo. O líder da chave é o Assis/Conti, único invicto da competição, com doze vitórias. Franca está em segundo.