COC/Ribeirão sai na frente de Franca O COC/Ribeirão confirmou o favoritismo e, mesmo fora de casa, ganhou de Franca por 90 a 67, nesta terça-feira, no primeiro confronto da série melhor-de-cinco jogos pela semifinal do Campeonato Paulista de Basquete Masculino. Com a vitória, a equipe de Ribeirão Preto chegou à sua 34ª partida invicta na competição e fez 1 a 0 no playoff. O cestinha da partida foi Ricardo, do Franca, com 32 pontos. O maior pontuador do COC foi Renato, que marcou 22. O segundo jogo da série acontece na quinta-feira, às 19h30, em Ribeirão Preto.