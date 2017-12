COC/Ribeirão sai na frente na final do Nacional de basquete O COC/Ribeirão Preto levou a melhor no primeiro jogo da série melhor-de-cinco da decisão do Campeonato Nacional masculino de basquete. Nesta sexta-feira, o time do técnico Lula derrotou fora de casa o Franca/Unimed por 63 a 61. O destaque e maior pontuador do jogo foi o armador Nezinho, do Ribeirão, com 19 pontos, três rebotes, seis assistências e quatro bolas recuperadas. O segundo jogo da série será neste domingo, às 15h30, novamente em Franca.