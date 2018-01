COC/Ribeirão testa invencibilidade Apesar da invencibilidade de 33 jogos, o COC/Ribeirão não espera moleza no playoff semifinal do Campeonato Paulista de Basquete Masculino, que começa às 20h30 desta terça-feira, no jogo contra o Franca, na casa do adversário e com transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Técnico do time de Ribeirão Preto e também da seleção brasileira, Lula até enumera as dificuldades do confronto melhor-de-cinco jogos: a rivalidade entre as equipes e as cidades, o bom grupo do adversário, o fato de jogar a primeira partida na casa do rival e o retorno do armador Helinho ao Franca. "É ingenuidade acreditar que poderemos ganhar o título invicto, sem derrotas nas semifinais ou finais, contra adversários fortes", avisou Lula. Segundo ele, a incrível campanha sem derrotas tem que ser esquecida pelos seus jogadores. "O que vale é agora e precisamos ter a mesma consistência da fase de classificação e colocar algo a mais." O COC busca o bicampeonato estadual e Lula garante que seus jogadores estão conscientes de que é preciso ter seriedade e esquecer a invencibilidade. Para isso, ele usou o exemplo do São Paulo, que liderou com folga a primeira fase do Campeonato Brasileiro de futebol mas perdeu na hora em que não podia perder e foi eliminado pelo Santos. "E no basquete os nossos jogadores sempre disputaram o playoff, sem ponto corrido, então, estão acostumados?, comparou o treinador. Daniel Wattfy, técnico do Franca, credita o favoritismo e a responsabilidade ao COC e aposta as chances de seu time na partida desta terça-feira, por ser em casa e contar o apoio da torcida. "É o jogo mais importante para nós, pois pode garantir, em caso de vitória, no mínimo, um quarto jogo em casa", avaliou. Wattfy também gostaria de quebrar a invencibilidade do rival para verificar a reação do time de Ribeirão nos jogos seguintes. "Não sabemos como o COC reagiria numa derrota nessa fase", disse o treinador. "Mas também existe o reverso da moeda...", lembrou ele, com medo de que uma derrota em casa acabe de vez com as chances do Franca. Helinho, que não joga desde setembro, quando teve uma contusão no ombro direito durante os Jogos Abertos do Interior, retorna às quadras neste jogo decisivo, mas será usado aos poucos no decorrer da partida. "Ele sentirá a falta de ritmo de jogo, mas será uma opção a mais, além de ser um bom reforço psicológico", afirmou Wattfy. O Franca começa o jogo com Matheus, Chuí, Ricardo, Ivan e Wanderson. O time titular do COC será formado por Nézinho, Renato, Alex, Márcio e Lucas.