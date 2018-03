COC/Ribeirão vence a primeira da série O COC/Ribeirão Preto venceu nesta sexta-feira em casa o Pitágoras/Minas por 114 a 112, depois de duas prorrogações, na primeira partida da série melhor-de-cinco das quartas-de-final do Nacional Masculino de Basquete. Em uma partida bastante equilibrada, o armador Nezinho foi o herói do time quando converteu uma cesta a quatro segundos do final da segunda prorrogação. As equipes voltam a se enfrentar no domingo, às 11 horas, em Ribeirão Preto (SP). No domingo também jogam, às 15h30, Uberlândia e Paulistano. No jogo desta sexta, o Uberlândia ganhou por 100 a 93 da equipe da capital paulista. Universo/BRB e Uniara/Araraquara fazem a segunda partida da série neste sábado, às 18h, em Brasília. Na primeira, na quinta-feira, o time brasiliense venceu por 106 a 100. No outro jogo de quinta, o Telemar bateu São José dos Pinhais por 95 a 94. O segundo jogo da série será na segunda-feira, no Rio.