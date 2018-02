COC/Ribeirão vence outra no Nacional de basquete Jogando em Bauru, o COC/Ribeirão Preto venceu neste domingo a Sukest/Bauru por 115 a 110, na prorrogação, pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O cestinha da partida foi o armador Nezinho, do COC, com 33 pontos. O time de Ribeirão, comandado pelo técnico Lula Ferreira, segue invicto na competição em quatro jogos. No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu a Conti/Assis por 90 a 72. Os cestinhas foram Olívia, do Flamengo, e Alexandre, de Assis, com 21 e 17 pontos, respectivamente. Em Minas Gerais, a Unitri/Uberlândia venceu a Universo/Ajax, de Goiás, por 91 a 80. O ala Manteiguinha, do Ajax, foi o destaque do jogo com 29 pontos. Com o resultado, o time de Uberlândia segue na liderança do grupo A, com sete vitórias e uma derrota. Pelo grupo B, o Pitágoras/Minas é o líder, com seis vitórias. No Paraná, Londrina foi derrotada pela Unimed/Franca por 116 a 71.