Com 11 cestas de três de Curry, Warriors supera o Hornets em casa

Após ficar de fora da partida anterior do Golden State Warriors por causa de uma enfermidade, Stephen Curry voltou com tudo. Na rodada de quarta-feira, sob os olhares do seu pai, Dell, o astro acertou 11 arremessos de três e anotou 39 pontos, sendo decisivo para o triunfo por 126 a 111 sobre o Charlotte Hornets, em casa.

Este foi o quinto jogo da sua carreira em que Curry acertou ao menos 11 arremessos de três. O astro converteu 14 de 20 arremessos de quadra, sendo 11 de 15 tentativas de três pontos. Além disso, ele distribuiu oito assistências. O brasileiro Anderson Varejão ficou em quadra por cinco minutos, com dois pontos e um rebote.

Klay Thompson também se destacou com 29 pontos e ainda deu oito assistências pelo Warriors. Já Kevin Durant fechou a noite com 18 pontos, oito rebotes e oito assistências pelos líderes da NBA e da Conferência Oeste com 42 vitórias e sete derrotas.

O reserva Frank Kaminsky anotou 24 pontos pelo Hornets, que sofreu a sexta derrota seguida no geral e a nona consecutiva fora de casa. O time ocupa a oitava colocação na Conferência Leste.

CAVALIERS MELHORA

Com um recorde de assistências de Kyrie Irving - 14 -, o Cleveland Cavaliers superou o Minnesota Timberwolves por 125 a 97, em casa, numa noite em que também anotou 14 pontos. Já LeBron James se destacou com 27 pontos, tendo acertado 11 de 14 arremessos de quadra.

Assim, o Cavaliers começou bem o mês, após desempenho decepcionante em janeiro, com mais derrotas - oito - do que vitórias - sete. O time foi com uma vantagem de três pontos ao intervalo e definiu a sua vitória, quando a ampliou para 14, não sendo mais ameaçado.

Kevin Love desfalcou o Cavaliers pelo segundo duelo seguido por causa de uma lesão nas costas, mas o jogo coletivo do time funcionou, com cinco jogadores marcando ao menos dez pontos. Kyle Korver anotou 20, Channing Frye, o substituto de Love, somou 18 e Tristan Thmpson totalizou 18 pontos e 14 rebotes pelos líderes da Conferência Leste.

Karl Anhony Towns liderou o Timberwolves com 26 pontos, 12 rebotes e quatro assistências, enquanto Andrew Wiggins acumulou 23 pontos pelo quarto pior time do Oeste.

THOMAS VOLTA A BRILHAR

Com um show de Isaiah Thomas, que fez 44 pontos, sendo 19 pontos no último quarto, o Boston Celtics superou o Toronto Raptors por 109 a 104, num duelo em que estava em jogo a vice-liderança da Conferência Leste. O Celtics conquistou o quinto triunfo consecutivo e agora tem uma vitória a mais - 31 a 30 - do que o Raptors, com um jogo a menos disputado.

Jae Crowder somou 14 pontos pelo Celtics, mais foi mesmo Thomas quem definiu o jogo, tanto que fez 18 dos últimos 23 pontos da sua equipe na partida. Kyle Lowry liderou o Raptors com 32 pontos. O time canadense está em péssima fase, com sete derrotas nos últimos nove duelos. Na noite de quarta, o brasileiro Lucas Bebê somou dez pontos e cinco rebotes nos 28 minutos em que ficou na quadra.

OUTROS JOGOS

Com uma efetividade de 60% nos arremessos de quadra, o Chicago Bulls superou o Oklahoma City Thunder por 128 a 100, fora de casa. Jimmy Butler contribuiu para o triunfo com 28 pontos e Dwyane Wade acumulou 18 pontos e sete assistências.

Russell Westbrook somou 28 pontos e oito assistências pelo Thunder, que havia vencido os últimos cinco duelos como mandante e ocupa a sétima posição na Conferência Oeste, mesmo posto do Bulls no Leste. O brasileiro Cristiano Felício jogou por 23 minutos pelo time de Chicago, com 11 pontos e quatro rebotes.

O Los Angeles Clippers contou com um recorde pessoal de 41 pontos de Eric Bledsoe para superar o Phoenix Suns por 124 a 114, fora de casa. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 20 minutos pelo time mandante, com nove pontos, três rebotes e uma assistência.

Com 22 pontos e 15 rebotes de Rudy Gobert, o Utah Jazz venceu fácil o Milwaukee Bucks por 104 a 88, em casa, na noite de quarta-feira. Já Gordon Hayward se destacou com 27 pontos. O time encaminhou a sua vitória no primeiro tempo, em que foi ao intervalo vencendo por 61 a 43. Jabari Parker liderou o Bucks com 17 pontos.

O Miami Heat conquistou a nona vitória consecutiva ao superar o Atlanta Hawks por 116 a 93, em casa. Já o Detroit Pistons venceu o New Orleans Pelicans por 118 a 98, com 38 pontos de Kentavious Caldwell-Pope, um recorde na sua carreira.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic 88 x 98 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 125 x 97 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 109 x 104 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 90 x 95 New York Knicks

Miami Heat 116 x 93 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 118 x 98 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 113 95 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 99 x 119 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 104 x 88 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 114 x 124 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder 100 X 128 Chicago Bulls

Golden State Warriors 126 x 111 Charlotte Hornets

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Washington Wizards x Los Angeles Lakers

Houston Rockets x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors