Com 21 pontos de Leandrinho, Phoenix Suns vence fácil O brasileiro Leandrinho Barbosa fez 21 pontos, na noite desta segunda-feira, na fácil vitória do Phoenix Suns sobre o New Orleans Hornets por 115 a 78, no Arizona. Já classificado para os playoffs, o time de Phoenix registra na temporada 53 vitórias e 28 derrotas, na segunda posição da Conferência Oeste. Em Boston, outro brasileiro teve boa atuação: o Cleveland Cavaliers derrotou o Boston Celtics por 93 a 88, com 14 pontos de Ânderson Varejão. O Cleveland tem a quarta melhor campanha na Conferência Leste. Outros resultados desta segunda-feira: San Antonio Spurs 115 x 82 Utah Jazz Toronto Raptors 95 x 120 Indiana Pacers Orlando Magic 112 x 116 Chicago Bulls (após uma prorrogação) New York Knicks 91 x 98 Charlotte Bobcats Milwaukee Bucks 113 x 93 Detroit Pistons Denver Nuggets 83 x 86 Houston Rockets Golden State Warriors 93 x 79 Portland Trail Blazers