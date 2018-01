Com 32 pontos de Oscar, Fla vence Mogi Com 32 pontos do veterano Oscar, o Flamengo derrotou, nesta terça-feira à noite, no Rio, o Mogi, por 95 a 93, em jogo válido pela décima rodada do returno do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Foi a 15ª vitória do time carioca, sexto colocado, em 25 jogos. A liderança segue com o Uberlândia, que folgou na rodada. A equipe mineira soma 22 vitórias e três derrotas. Confira os demais resultados da rodada desta terça-feira: Ulbra 66 x 77 Araraquara, Pinheiros 86 x 101 Campos, Bandeirante 95 x 106 Ribeirão Preto, Ajax 72 x 88 Vasco, Londrina 88 x 69 Casa Branca, Minas 76 x 73 Franca e Bauru 90 x 82 Limeira.