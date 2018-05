Com 35 pontos de Curry, Warriors massacra Rockets e faz 2 a 1 na final do Oeste

O Houston Rockets não pôde fazer nada diante da grande atuação de Stephen Curry na noite de domingo. Com 35 pontos, incluindo cinco cestas de três do astro eleito duas vezes o MVP da NBA, o Golden State Warriors massacrou o rival e o superou por 126 a 85, fazendo 2 a 1 na série melhor de sete jogos da final da Conferência Oeste.

Curry fez 26 pontos no segundo tempo, sendo 18 no terceiro quarto, quando converteu seus sete arremessos de quadra. Assim, liderou o triunfo por maior vantagem do Warriors - 41 pontos - na história dos playoffs, superando os 39 pontos dos 85 a 46 aplicados no St. Louis Bombers em 6 de abril de 1948, quando a franquia era sediada na Filadélfia.

Kevin Durant acrescentou 25 pontos, seis rebotes e seis assistências, enquanto Draymond Green somou 17 rebotes aos seus dez pontos e seis assistências. O Warriors, então, chegou aos 16 triunfos consecutivos nos playoffs como mandante, se isolando do recorde anterior, que era do Chicago Bulls, com 15 vitórias entre 27 de abril de 1990 e 21 de março de 1991. "Estamos no meio de uma grande sequência, obviamente", disse o técnico Steve Kerr.

Os atuais campeões da NBA impuseram a grande vitória após perderem o segundo jogo da série na última quarta-feira por 127 a 105. Para isso, entraram em quadra determinados a frearem o Rockets no ataque e a encontrar jogadores aberto na zona de três pontos.

O Warriors teve grande atuação coletiva, tanto que os titulares anotaram ao menos dez pontos pela primeira vez nesta edição dos playoffs. James Harden finalizou com 20 pontos e nove assistências, e Chris Paul somou 13 pontos e dez rebotes. A dupla converteu apenas 12 de 32 arremessos de quadra.

O Jogo 4 da série está marcado para a noite de terça-feira, novamente na Oracle Arena. Antes, nesta segunda-feira, o Cleveland Cavaliers vai receber o Boston Celtics para o quarto duelo da final da Conferência Leste. O Celtics está em vantagem de 2 a 1 na série.