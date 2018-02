Com 37 pontos de LeBron, Cavaliers supera Thunder e vence a quarta seguida

LeBron James e seus novos companheiros no Cleveland Cavaliers parecem jogar como velhos amigos. Na noite de terça-feira, o astro anotou 37 pontos, capturou oito rebotes e deu oito assistências para liderar a renovada equipe de Ohio a superar o Oklahoma City Thunder por 120 a 112, fora de casa.

Foi o segundo triunfo do Cavaliers desde que se reforçou com George Hill, Rodney Hood, Jordan Clarkson e Larry Nance Jr. através de diferentes trocas, além da quarta vitória consecutiva do time. J.R. Smith acrescentou 18 pontos pelo Cavaliers, que foi humilhado por 148 a 124 pelo Thunder em 20 de janeiro, mas com um elenco bem diferente. O time está em terceiro lugar na Conferência Leste, com 34 triunfos em 56 duelos.

Paul George fez 25 pontos e Carmelo Anthony marcou 24 pelo Thunder. Além disso, Steven Adams somou 22 pontos e 17 rebotes, enquanto Russell Westbrook marcou 21. Westbrook e Anthony haviam ficado de fora dos últimos dois duelos do time de Oklahoma, o quinto colocado do Oeste, com 32 vitórias em 58 duelos.

Também pela rodada de terça-feira da NBA, o Houston Rockets conquistou o nono triunfo consecutivo ao derrotar o Minnesota Timberwolves por 126 a 108, em Minneapolis. James Harden brilhou com 34 pontos, 12 assistências e seis rebotes, enquanto Ryan Anderson marcou 21.

O Rockets vem em grande fase, com 16 vitórias nos últimos 18 duelos, o que o deixa na cola do Golden State Warriors na briga melhor campanha da NBA e da Conferência Oeste - são 43 triunfos em 56 jogos, enquanto a equipe de Oakland está com 44 vitórias em 57 partidas.

O brasileiro Nenê Hilário somou oito pontos e dois rebotes nos 13 minutos em que atuou pelo time de Houston, que contou com dez cestas de três no último quarto, quando anotou 42 pontos, para superar o Timberwolves. O time de Minneapolis havia vencido os últimos 13 jogos como mandante, sendo que não perdia em casa desde 16 de dezembro. Karl-Anthony Towns somou 35 pontos e 12 rebotes, enquanto Jeff Teague acrescentou 25 pontos e oito assistências pelo quarto colocado do Oeste com 35 vitórias em 60 jogos.

Também em grande momento, o Toronto Raptors derrotou o Miami Heat por 115 a 112, obtendo a sexta vitória seguida. O time canadense tem a melhor campanha como mandante da NBA, com 24 vitórias em 28 jogos, e já assegurou que vai chegar à pausa do All-Star Game na liderança da Conferência Leste - está com 40 triunfos e 16 derrotas.

DeMar DeRozan marcou 27 pontos e Kyle Lowry fez 22 pelo Raptors, enquanto Serge Ibaka somou 14 pontos e dez rebotes. Goran Dragic marcou 28 pontos e Dwyane Wade acumulou 11 rebotes e dez pontos pelo Heat, que perdeu seis dos últimos sete duelos e está na oitava posição no Leste.

Com o quarto "triple-double" de Nikola Jokic na temporada, esse com 23 pontos, 13 rebotes e 11 assistências, o Denver Nuggets superou o San Antonio Spurs por 117 a 109, em casa. Will Barton também se destacou com 20 pontos e o Nuggets conseguiu uma virada no último quarto, vencido por 30 a 19 pelo sexto colocado do Oeste.

Joffrey Lauvergne somou 26 pontos e 11 rebotes pelo Spurs, que perdeu cinco dos últimos seis duelos e voltou a sentir as ausências dos lesionados Kawhi Leonard e LaMarcus Aldridge. O time está na terceira posição no Oeste.

Com 15 pontos e 15 rebotes de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks derrotou o Atlanta Hawks por 97 a 92, em casa. Já o Sacramento Kings derrotou o Dallas Mavericks por 114 a 109, com 22 pontos e sete rebotes de Zach Randolph.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Brooklyn Nets x Indiana Pacers

New York Knicks x Washington Wizards

Boston Celtics x Los Angeles Clippers

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Houston Rockets x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

New Orleans Hornets x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors