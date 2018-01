Com 37 pontos de Westbrook, Thunder bate 76ers e ganha 8º jogo seguido na NBA

Liderado por mais uma grande atuação de Russell Westbrook, o Oklahoma City Thunder bateu o Philadelphia 76ers por 122 a 112, em casa, em um dos jogos da rodada deste domingo à noite da NBA e emplacou a sua oitava vitória consecutiva nesta temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

+ Paul George vai substituir o lesionado DeMarcus Cousins no All-Star Game da NBA

+ Curry brilha em duelo de líderes e Warriors derrota Celtics na NBA

O astro foi o cestinha do confronto, com 37 pontos, e ficou muito próximo de garantir um "triple-double" ao contabilizar ainda 14 assistências e nove rebotes. Paul George, com 31 pontos, também se destacou pela equipe anfitriã, que passou a ostentar 30 vitórias em 50 partidas e ocupa a quinta posição da Conferência Oeste.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o Philadelphia 76ers atualmente fecha a zona de classificação aos playoffs, na oitava colocação do Leste, agora com 22 derrotas em 46 jogos realizados. O time visitante contou com 27 pontos de Joel Embiid e com 22 de Ben Simmons, mas não conseguiu conter o grande momento vivido pelo Thunder nesta temporada.

Outro grande astro da NBA que foi decisivo na rodada deste domingo à noite foi LeBron James, que fez 25 pontos e distribuiu 14 assistências no triunfo do Cleveland Cavaliers sobre o Detroit Pistons, por 121 a 104, também em casa.

Foi o 29ª triunfo dos atuais vice-campeões da NBA em 48 partidas nesta temporada, retrospecto que assegurou a equipe na terceira posição da Conferência Leste, na qual o Pistons ocupa o nono lugar, agora com 26 derrotas em 48 jogos.

Kevin Love, com um "double-double" de 20 pontos e 11 rebotes, foi o outro principal nome da vitória do Cavaliers, enquanto Anthony Tolliver e Tobias Harris também somaram 20 pontos cada um pela equipe visitante, que ainda contou com Andre Drummond contabilizando dois dígitos em dois fundamentos ao fazer 17 pontos e apanhar 11 rebotes.

O Toronto Raptors, por sua vez, se manteve consolidado na vice-liderança do Leste ao superar o Los Angeles Lakers por 123 a 111, em casa, em outro duelo da rodada deste domingo à noite. A equipe canadense agora soma 33 triunfos em 38 jogos e só está atrás do Boston Celtics, líder desta conferência.

Impulsionado por uma forte atuação coletiva, com sete dos seus jogadores que foram para quadra somando no mínimo 11 pontos, o Raptors assim suplantou o Lakers, que ocupa a 11ª posição do Oeste, com 30 derrotas em 49 partidas.

Outro vice-líder que venceu na rodada deste domingo à noite foi o Houston Rockets, segundo colocado do Oeste, que bateu o Phoenix Suns por 113 a 102, também como mandante, e passou a contabilizar 35 triunfos em 48 jogos.

O time teve como grande nome no confronto o astro James Harden, com 27 pontos e dez rebotes. Já Devin Booker foi o cestinha do duelo pela equipe visitante, com 31 pontos, mas não conseguiu evitar a 33ª derrota de sua equipe em 50 jogos, retrospecto que deixa o Suns na antepenúltima posição do Oeste.

Atuando por 15 minutos do duelo, o pivô brasileiro Nenê somou oito pontos, dois rebotes e uma assistência pelo Rockets, que só está atrás do campeão Golden State Warriors na Conferência Oeste, cujo terceiro colocado é o San Antonio Spurs. Na rodada deste domingo, por sinal, o Spurs também venceu em casa ao superar o Sacramento Kings por 113 a 98.

Confira os resultados da rodada deste domingo na NBA:

Chicago Bulls 96 x 110 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 113 x 102 Phoenix Suns

New Orleans Pelicans 103 x 112 Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers 121 x 104 Detroit Pistons

Toronto Raptors 123 x 111 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 122 x 112 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 113 x 98 Sacramento Kings

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira:

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks x Miami Heat

Denver Nuggets x Boston Celtics