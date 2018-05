Com 44 pontos de LeBron, Cavaliers vence Celtics e iguala final do Leste

LeBron James conhece o caminho para a final da NBA como ninguém. E ao menos que o Boston Celtics faça algo rapidamente, ele voltará a disputar uma. O astro anotou 44 pontos e foi decisivo para o Cleveland Cavaliers igualar a decisão da Conferência Leste em 2 a 2 ao vencer, na noite de segunda-feira, por 111 a 102 o Boston Celtics, ansioso para voltar a sua casa.

Impulsionado por uma multidão barulhenta, que há poucos dias não estava tão confiante, o Cavaliers conteve a reação do Boston no quarto período e igualou a série, a "transformando" em um duelo de três jogos.

Kyle Korver acrescentou 14 pontos e Tristan Thompson fez 13 pontos e pegou 12 rebotes para o Cleveland. Jaylen Brown marcou 25 pontos e o Boston teve cinco jogadores anotando ao menos dez. Mas o Celtics chegou a ter desvantagem de 19 pontos no primeiro tempo e não teve força suficiente para reagir, ainda que Terry Rozier tenha se destacado com 16 pontos, 11 assistências e seis rebotes.

E, claro, não conseguiu conter LeBron, que deixou Kareem Abdul-Jabbar para trás na lista de mais cestas anotadas na história dos playoffs, passando a somar 2.356. O astro também chegou a 25 jogos de pós-temporada com pelo menos 40 pontos, sendo o sexto nesta edição dos playoffs.

O Cleveland está tentando se tornar o 20º time - de 300 - a reverter uma desvantagem de 2 a 0, com LeBron já tendo o feito em duas oportunidades. Mas para conseguir isso de novo, o Cavaliers terá de vencer em Boston, onde o Celtics soma nove triunfos e nenhuma derrota nesta pós-temporada.

"É um ambiente hostil", disse LeBron. "Nós entendemos, sabemos que não há amor para nós. Se você não vai de verde, se você não joga por esse time, se seu sangue não é verde, eles não te amam. Então vamos sair com uma mentalidade de guerra e entender que somos apenas nós. Haverá uma ótima atmosfera".

O Jogo 5 será disputado na quarta-feira no TD Center. O treinador do Boston, Brad Stevens, tentou ser positivo com uma equipe que desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 e que tem retrospecto de um triunfo e seis derrotas como visitante nestes playoffs. "Não há ninguém que não pensava que isso seria difícil. Nesse momento, é maravilhoso ter que cerrar os dentes, levantar do chão e tente novamente", disse Stevens.