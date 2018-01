Com 45 pontos de Anthony Davis, Pelicans supera Celtics na prorrogação

O New Orleans Pelicans encerrou a sequência de sete vitórias do Boston Celtics na temporada 2017/2018 da NBA. Pela rodada de terça-feira, o time contou com uma atuação brilhante de Anthony Davis, que somou 45 pontos e 16 rebotes, para superar o Boston Celtics por 116 a 113, fora de casa, em duelo definido apenas na prorrogação.

Em outro confronto também definido no tempo extra, no último domingo, Davis havia brilhado com 48 pontos pelo Pelicans. Dessa vez, ele também se destacou, tendo feito quatro pontos na prorrogação e dado dois tocos nesse período pelo time de Nova Orleans, que reverteu uma desvantagem no final do quarto período.

DeMarcus Cousins somou 19 pontos e 15 rebotes, Jrue Holiday contribuiu com 23 pontos e sete assistências, enquanto Ian Clark acrescentou 15 pontos pelo Pelicans, que está na sexta posição com 23 vitórias em 43 duelos.

Kyrie Irving liderou o Celtics com 27 pontos, Al Horford somou 14 pontos e nove rebotes e Marcus Smart e Jaylen Brown fizeram 16 pontos cada para o time de Boston, que tentou 50 arremessos de três e converteu 19. Apesar da derrota, o Celtics lidera a Conferência Leste com 34 triunfos em 45 partidas.

Também pela rodada de terça, o Orlando Magic superou o Minnesota Timberwolves por 108 a 102 com 32 pontos de Evan Fournier. Com 29 pontos, 18 rebotes e sete assistências, o Denver Nuggets bateu o Dallas Mavericks por 105 a 102. Já o Portland Trail Blazers venceu o Phoenix Suns por 118 a 111 com 42 pontos de Damian Lillard, enquanto Devin Booker fez 43 pelo time do Arizona.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Washington Wizards

Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets x San Antonio Spurs

Toronto Raptors x Detroit Pistons

Chicago Bulls x Golden State Warriors

Memphis Grizzlies x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets