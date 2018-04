Com 46 pontos de LeBron, Cavaliers vence Pacers e empata série pelos playoffs

Graças a LeBron James, o Cleveland Cavaliers se recuperou do seu tropeço, com uma atuação ruim, em seu jogo de estreia nos playoffs da NBA. Na noite de quarta-feira, o astro somou 46 pontos e 12 rebotes para conduzir o time de Ohio ao triunfo por 100 a 97 sobre o Indiana Pacers, em casa, igualando a série válida pela primeira rodada da Conferência Leste em 1 a 1.

Brilhante desde o início, LeBron marcou os primeiros 16 pontos do Cavaliers e fechou o primeiro tempo com 29, sendo dominante como nos melhores momentos da sua carreira. Mas o Cavaliers voltou a enfrentar dificuldades, quase sofrendo o empate a 27 segundos do fim, quando Victor Oladipo desperdiçou um arremesso de três pontos.

Kevin Love marcou 15 pontos, mas machucou a mão esquerda, a mesma em que teve uma fratura no início da temporada, com menos de quatro minutos para o fim do duelo, o que pode complicar ainda mais as aspirações do Cavaliers nos playoffs.

Oladipo marcou 22 pontos e Myles Turner fez 18 para o Pacers. O terceiro jogo da série está marcado para a noite de sexta-feira em Indianápolis.

Também na noite de quarta-feira, o Utah Jazz igualou em 1 a 1 a série com o Oklahoma City Thunder ao derrotá-lo por 102 a 95, fora de casa. O novato Donovan Mitchell brilhou ao marcar 28 pontos, sendo 13 apenas no quarto final pelo time de Salt Lake City.

Derrick Favors brilhou com 20 pontos e 16 rebotes para o Jazz, enquanto Ricky Rubio se destacou com 22 pontos, nove assistências e sete rebotes na sua primeira vitória nos playoffs em sete anos de carreira na NBA.

Russell Westbrook somou 19 pontos, 13 assistências e nove rebotes pelo Thunder, enquanto Paul George fechou o duelo com 18 pontos, mas acertou seis de 21 arremessos de quadra. Já Carmelo Anthony marcou 17 pontos, mas converteu somente seis de 18 tentativas. O Jogo 3 será disputado no sábado em Utah.

Já o Houston Rockets abriu 2 a 0 na série pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste ao derrotar o Minnesota Timberwolves por 102 a 82, em casa. Chris Paul marcou 27 pontos e Gerald Green saiu do banco para fazer 21 pelo Rockets. O time encaminhou o seu triunfo já no segundo quarto, vencido por 37 a 17, o que incluiu quatro cestas de três de Green nesse período.

Após fazer 44 pontos no primeiro jogo da série, James Harden teve atuação apagada, com apenas 12 pontos. Já o brasileiro Nenê ficou em quadra por 11 minutos, com quatro rebotes e uma assistência pelo Rockets.

Após anotar somente oito pontos no primeiro jogo Karl-Anthony Towns teve nova atuação decepcionante, com apenas cinco, todos marcados no primeiro quarto, não voltando para a quadra após ir ao banco durante o terceiro período. Jamal Crawford marcou 16 pontos pelo Timberwolves, que se classificou em oitavo lugar no Oeste e não jogava os playoffs desde 2004. A série prossegue no sábado em Minneapolis.

Os playoffs da NBA continuam nesta quinta-feira com três jogos: Miami Heat x Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs x Golden State Warriors. Pelicans e Warriors lideram por 2 a 0, enquanto Heat e 76ers estão empatados por 1 a 1.