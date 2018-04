Com 54 pontos, Durant alcança recorde e Oklahoma bate o Golden State

OKLAHOMA - Mesmo sem contar com um de seus grandes astros - o armador Russell Westbrook está afastado das quadras se recuperando de lesão - o Oklahoma City Thunder continua sendo um dos melhores times da NBA. Muito disso graças a sua outra grande estrela: Kevin Durant. Nesta sexta-feira, o ala anotou nada menos do que 54 pontos, seu recorde na carreira e conduziu sua equipe à vitória sobre o Golden State Warriors por 127 a 121.

Considerado um dos grandes jogadores de basquete na atualidade, mas sem nunca atingir o rótulo de o melhor, - LeBron James é a grande estrela da NBA no momento - Kevin Durant deu uma mostra de que está preparado para ser eleito o MVP (jogador mais valioso) da temporada. Depois de dois jogos marcando no mínimo 36 pontos, ele teve uma atuação fantástica, com 54 pontos, além de seis assistências e levou o Oklahoma City a mais uma vitória na liga.

O JOGO

O jogo reunia duas das grandes forças da Conferência Oeste e dois dos melhores ataques da liga e o equilíbrio deu a tônica no duelo, com cestas de tudo quanto era jeito. No intervalo, o placar marcava 71 a 65 para o Thunder, que jogava em casa, um placar considerado bastante alto para metade de uma partida.

E o alto nível foi mantido até o final do jogo, terminado em 127 a 121 para o Oklahoma City. Além de Kevin Durant, que fez sua melhor partida na carreira, alcançando seu recorde pessoal de pontos - ultrapassando os 52 contra o Dallas Mavericks em janeiro de 2013 -, o Thunder contou com grandes atuações do ala Serge Ibaka, com 21 pontos e do armador Reggie Jackson, que contribuiu com 14.

Pelos lados do Golden State, o armador Stephen Curry, mais uma das estrelas emergentes da NBA, também fez um grande jogo, com 37 pontos e 11 assistências. Klay Thompson, com 26, também esteve em destaque.

Com o resultado, o Oklahoma City Thunder chega a 30 vitórias na temporada e é atualmente o 3.º colocado no Oeste. Os Warriors, com 25, estão em 6.º na mesma conferência.

MIAMI VOLTA A VENCER

Depois de três derrotas consecutivas, o Miami Heat, atual bicampeão da NBA, se reencontrou com as vitórias. O triunfo foi contra o Philadelphia 76ers fora de casa por 101 a 86. A dupla LeBron James, com 21 pontos e 10 assistências e Chris Bosh, com 25 pontos, foi a grande responsável pelo resultado. O Miami Heat continua em 2.º no Leste, com 28 vitórias e 11 derrotas. O Philadelphia, com apenas 13 resultados positivos é um dos piores times da liga.