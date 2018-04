Com 'apagão' no 3.º período, Pistons perdem em casa para os Grizzlies

DETROIT - O Memphis Grizzlies venceu o Detroit Pistons por 112 a 84 na tarde deste domingo, fora de casa, pela NBA. A equipe, que contou com mais uma grande atuação do pivô Zach Randolph, com 16 pontos e 16 rebotes, foi muito estável durante todo o jogo e, graças ao apagão dos Pistons no 3.º quarto, conquistou a tranquila vitória.

Depois de um primeiro tempo de bastante equilíbio, com o time da casa indo para os vestiários com quatro pontos na frente, a segunda etapa começou com amplo domínio dos Grizzlies, com a defesa ajustada e contando com a tarde inspirada do ala pivô Jon Leuer, que, vindo do banco de reservas, anotou 16 pontos. O Detroit anotou apenas 11 pontos em todo o período, contra 28 do rival.

O cenário foi mantido no 4.º e último período e o Memphis Grizzlies se deu ao luxo de poupar seus principais atletas quando ainda faltavam cinco minutos para acabar o jogo. Tyshawn Prince, que foi campeão da NBA com o Detroit Pistons em 2004, contribuiu com 15 pontos, assim como o armador Mike Conley.

Pelos lados dos Pistons, Greg Monroe foi o cestinha do jogo com 19 pontos. O pivô Andre Drummond, com 15 pontos e 14 rebotes, fez um duplo-duplo. Com o resultado, o Memphis chega à sua 15.ª vitória e continua em 12.º na Conferência Oeste. Já o Detroit, mesmo com apenas 14 vitórias em 34 jogos, está em 8.º no lado leste, dentro da zona de classificação para os playoffs.