Com ataque arrasador, Phoenix derrota o Dallas na NBA O Phoenix Suns derrotou o Dallas Mavericks por 117 a 104, na noite desta quinta-feira, pela fase de classificação da NBA. O ala Shawn Marion, com 29 pontos, foi o cestinha do Suns, que também contou com a força ofensiva do ala Tim Thomas, com 22 pontos, e do ala-armador Raja Bell, com 21. O brasileiro Leandrinho jogou 18 minutos pela equipe de Phoenix e marcou 6 pontos, além de quatro rebotes e quatro assistências. O cestinha do jogo, no entanto, foi o ala alemão Dirk Nowitzki, com 36 pontos e ainda 11 rebotes e duas assistências, enquanto o armador Jason Terry e o ala Josh Howard marcaram 18 pontos cada um. A derrota manteve o Dallas atrás do San Antonio na Conferência Oeste: tem 59 vitórias e 21 derrotas, contra 80 vitórias e 19 derrotas do líder, que também caiu na noite desta quinta: 92 a 80, em casa, diante do Orlando Magic. O ala Dwight Howard, com 22 pontos, foi o destaque do Orlando, que tem 35 vitórias e 44 derrotas e ainda tem uma pequena esperança de vaga nos playoffs pela Conferência Leste, desde que vença os três jogos que lhe restam. O ala Tim Duncan se salvou na derrota do San Antonio, 31 pontos e 13 rebotes - marca que lhe levou aos oito mil rebotes como profissional. No outro jogo da rodada, o Cleveland Cavaliers não sentiu a ausência de LeBron James e venceu o New York Knicks por 91 a 87. O brasileiro Anderson Varejão entrou por 26 minutos e pegou sete rebotes, mas não marcou nenhum ponto. O técnico do Knicks, o veterano Larry Brown, de 65 anos, teve de abandonar a partida no terceiro quarto depois que começou a se sentir mal.