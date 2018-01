Com autoridade, Argentina mostra força e bate a França Atual campeã olímpica, a Argentina mostrou que é forte candidata a conquistar pela primeira vez o Campeonato Mundial de basquete. Na madrugada deste sábado, o time sul-americano estreou na competição com vitória por 80 a 70 sobre a França. O destaque da vitória argentina foram dois alas que atuam na NBA. Manu Ginóbili, do San Antonio, Spurs, anotou 22 pontos, um a mais do que Andrés Nocioni, do Chicago Bulls. Os franceses não puderam contar com o armador Tony Parker, do San Antonio Spurs, que está fora da competição após sofrer uma fratura no dedo indicador da mão direita em amistoso contra o Brasil.