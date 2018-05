Com CBB punida, Liga das Américas é anunciada sem times brasileiros

A Fiba Américas, braço regional da Federação Internacional de Basquete (Fiba), confirmou no começo da noite desta terça-feira que os clubes brasileiros estão fora da próxima edição da Liga das Américas, principal torneio interclubes do continente, equivalente à Copa Libertadores no futebol.

Chama atenção o fato de anúncio ter sido feito exatamente uma hora antes do início da final da Liga Sul-Americana, torneio de segundo escalão que classifica o campeão para a Liga das Américas. O Mogi das Cruzes/Helbor, assim, vai entrar em quadra contra o Weber Bahía, da Argentina, em casa, sabendo que os rivais é que ficarão com a vaga independente do que acontecer na decisão.

Na semana passada, a Fiba anunciou a suspensão da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), que ficou proibida de participar de competições internacionais seja com seleções nacionais ou com clubes.

O Mogi escapou da punição em um primeiro momento, porque a Liga Sul-Americana já estava em andamento. Falta apenas a realização das finais, em cinco jogos, sendo os dois primeiros em Mogi, os seguintes na Argentina e o quinto, se necessário, novamente no Brasil.

Já Flamengo e Bauru Basket, campeão e vice do NBB8, respectivamente, não conseguiram escapar da punição. A Liga das Américas vai começar em 20 de janeiro e a suspensão da CBB vale pelo menos até 28 de janeiro, quando o Comitê Executivo da Fiba se reúne de novo para decidir se revoga a decisão. Aí, porém, a Liga já terá começado.

A competição é importante não só por determinar o melhor time do continente - obviamente excluindo as equipes da NBA -, mas por dar vaga ao Mundial Interclubes, contra o campeão da Europa. Pinheiros (2013), Flamengo (2014) e Bauru (2015) foram campeões recentemente. Em 2016, o quadrangular final teve Bauru, Mogi e Flamengo, que foram surpreendidos pelo Guaros de Lara, da Venezuela, que jogava em casa.