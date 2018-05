Com cesta de três no fim, Lakers vencem o Thunder e apagam show de Westbrook

Uma cesta de três pontos de Nick Young faltando cinco segundos para o fim do jogo deu a vitória ao Los Angeles Lakers sobre o Oklahoma City Thunder, por 111 a 109, terça-feira à noite, em casa, evitando uma virada. O Thunder chegou estar 13 pontos atrás na metade do último quarto e chegou a chegou a pular na frente do placar faltando 13 segundos.

Young terminou a partida com 17 pontos, enquanto Jordan Clarkson anotou 18 para os Lakers, que sobreviveram a uma atuação monstruosa de Russell Westbrook nos últimos cinco minutos. Neste período, o armador fez 17 pontos, fechando a partida com 34. Desta vez ele não anotou um 'triple-double', uma vez que, apesar das 13 assistências, parou nos oito rebotes.

Com uma campanha positiva, de oito vitórias e sete derrotas, os Lakers estão empatados com o poderoso Thunder na classificação do Oeste, dividindo o sexto lugar. A equipe da Califórnia, vale lembrar, foi a última da conferência na temporada passada e ainda perdeu seu astro, Kobe Bryant, aposentado.

Outro time de enorme tradição que está em reconstrução é o New York Knicks. Graças a mais uma grande atuação do letão Kristaps Porzingis, que marcou 31 pontos, o time nova-iorquino fez 107 a 103 no Portland Trail Blazers, em casa. Foi a quinta vitória seguida da equipe no lendário Madison Square Garden.

Além da grande atuação do ala, o Knicks teve 18 pontos de Derrick Rose, reforço para a temporada, que ainda fez a cesta que garantiu a vitória. Carmelo Anthony ajudou com 17 pontos, enquanto que Brandon Jennings deu 11 assistências. Os Knicks ocupam o sétimo lugar no Leste, com campanha de sete vitórias e sete derrotas, enquanto o Blazers é oitavo no Oeste, com oito e oito, respectivamente.

Vice-líder no Leste, o Atlanta Hawks perdeu pela quinta vez em 14 partidas, a terceira seguida. Mesmo jogando em casa, levou 94 a 112 do New Orleans Pelicans. Maior pontuador da temporada, Anthony Davis chegou a ficar fora do segundo e do terceiro quartos, com dores no joelho, mas voltou para o último período. Ele anotou 13 pontos, contra 21 de Tim Frazier.

Se há uma semana os Hawks dividiam a liderança do Leste, agora já aparece com três derrotas a mais do que o Cleveland Cavaliers antes de começar uma sequência de cinco jogos fora de casa.

Por fim, também na terça-feira à noite, o Chicago Bulls visitou o Denver Nuggets e perdeu por 107 a 110. O novato Jamal Murray marcou 24 pontos para Denver, na melhor atuação da carreira. Foi a 16.ª derrota dos Bulls nas últimas 17 partidas na casa do rival.

No começo do segundo quarto, os Nuggets chegaram a fazer 22 pontos sem os Bulls marcarem nenhum. Mesmo assim, o time de Chicago poderia ter vencido. Nos últimos segundos,

Will Barton errou dois lances livres e deixou a bola com os Bulls. Isaiah Cannon tentou de três, mas não acertou nem o aro. Apesar da sexta derrota, os Bulls são quarto no Leste. Os Nuggets chegaram à sexta vitória, em 10.º no Oeste, apenas.

Apesar de três equipes que têm brasileiros terem jogado na noite de terça-feira, nenhum entrou em quadra. Nem Marcelinho Huertas pelos Lakers, nem Cristiano Felício pelos Bulls e muito menos Tiago Splitter, do Atlanta Hawks, que ainda está machucado.

