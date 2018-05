Com cesta no fim, Clippers surpreende Celtics na NBA

Ron Schwane/AP

Carl Landry, do Houston Rockets, disputa a bola com LeBron James, do Cleveland Cavaliers, no jogo

LOS ANGELES - O Los Angeles Clippers surpreendeu o favorito Boston Celtics na noite de domingo, pela temporada regular da NBA. Com uma cesta de Baron Davis no segundo final do jogo, a equipe californiana venceu por 92 a 90, superando o líder da Conferência Leste.

Os dois últimos pontos da partida coroaram mais uma boa atuação de Baron Davis pelo Clippers. O armador marcou 24 pontos e distribuiu 13 assistências aos companheiros, confirmando ser o principal jogador da equipe. Quem também se destacou foi o pivô Chris Kaman, cestinha com 27 pontos.

Pelo Boston Celtics, o melhor pontuador foi Rajon Rondo, com 20. Ray Allen acrescentou 13 pontos e Kevin Garnett somou outros 12, mas os dois não conseguiram superar a ausência de Paul Pierce.

A vitória heroica foi a 13.ª do Los Angeles Clippers em 30 partidas na temporada 2009/2010 da NBA. O time da Califórnia ocupa a 13.ª colocação na Conferência Oeste. O Boston, que sofreu apenas a sexta derrota em 29 jogos, continua com a melhor campanha do Leste.

O segundo lugar na conferência é do Cleveland Cavaliers. Com grande atuação de LeBron James - cestinha com 29 pontos -, a equipe superou o Houston Rockets por 108 a 83. O brasileiro Anderson Varejão jogou por quase 23 minutos e terminou a partida com quatro pontos, seis rebotes e dois tocos, ajudando na vitória de sua equipe.

O outro representante brasileiro em quadra no domingo foi o pivô Nenê. Ele marcou 13 pontos e pegou sete rebotes, mas não evitou a derrota do Denver Nuggets para o Dallas Mavericks, por 104 a 96.