Com cesta no fim, seleção vence Canadá em amistoso

Com uma cesta de Adrianinha no último segundo, a seleção brasileira feminina de basquete derrotou o Canadá por 69 a 68, nesta quinta-feira, em amistoso disputado em Barueri. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, em Cuiabá, em mais um jogo preparatório para a Copa América, que começa no dia 23, na capital do Mato Grosso.

O jogo desta quinta marcou a despedida da cidade de Barueri, onde a equipe brasileira passou os últimos três meses em treinamento para a Copa América. Os três primeiros colocados na competição continental garantirão vaga no Mundial da República Checa, em 2010.

A cestinha da partida foi a canadense Smith, com 17 pontos. Pelo Brasil, a pivô Alessandra anotou 12 pontos, enquanto a armadora Adrianinha registrou 11, incluindo os dois pontos finais, que definiram a virada brasileira.

Ao final da partida, Adrianinha destacou a reação da equipe no segundo tempo, depois de um fraco início de jogo. "Começamos muito apáticas e não conseguimos impor o nosso ritmo", disse a armadora. "Voltamos para o terceiro quarto com outra atitude, mais atentas e defendendo melhor. Jogamos atrás no placar quase o jogo todo e soubemos virar no fim. Tivemos sangue frio nos últimos segundos para fazer a jogada certa", ressaltou.