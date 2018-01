Com Curry cestinha e boa atuação de Leandrinho, Warriors vence 22º jogo seguido

Líder disparado da Conferência Oeste e geral da competição, a equipe de Oakland não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo fora de casa, onde Curry foi o maior destaque ofensivo do jogo, com 28 pontos, enquanto Draymond Green e Klay Thompson marcaram 22 e 21 pontos, respectivamente, para os visitantes.

O brasileiro Leandrinho, por sua vez, teve boa atuação pelo Warriors. Ele ficou por quase 15 minutos em quadra. E aproveitou o curto período de tempo de forma eficiente ao fazer 11 pontos (sendo nove deles por meio de bolas da linha dos três), pegar três rebotes e dar uma assistência.

Já pelo lado do Nets, Thaddeus Young foi o grande nome da equipe, com um "double-double" de 25 pontos e 14 rebotes, mas ele foi um raro destaque do time, que não teve forças para ameaçar a invencibilidade do Warriors. Assim, a equipe de Curry buscará o seu 23º triunfo seguido nesta terça-feira, quando terá pela frente o Indiana Pacers, quarto colocado da Conferência Leste, em Indianápolis.

Outro time que saiu de vitorioso de quadra em jogo válido pela rodada deste domingo foi o Oklahoma City Thunder, que derrotou o Sacramento Kings por 98 a 95, em casa, e se garantiu na terceira posição da Conferência Oeste, agora com 12 triunfos em 20 partidas.

Decisivo principalmente na parte final do confronto, o astro Kevin Durant foi o cestinha da partida ao lado de Rudy Gay, do time visitante, com 20 pontos cada um. Durant, porém, ainda colaborou com o Thunder com dez rebotes e quatro assistências.

Russell Westbrook, por sua vez, emplacou um "triple-double" de 19 pontos, 11 rebotes e dez assistências. Demarcus Cousins, com 13 pontos e dez rebotes pelo Kings, foi outro que atingiu dois dígitos em mais de um fundamento na partida.

Também com 12 vitórias na Conferência Oeste, mas em 21 partidas disputadas, agora está o Memphis Grizzlies, que sofreu para superar o Phoenix Suns por 95 a 93, em casa, graças a uma cesta de Jeff Green no último segundo do duelo. O cestinha do time da casa no jogo foi Marc Gasol, com 22 pontos, enquanto o cestinha da partida foi Eric Bledsoe, com 23 pontos. A boa atuação, porém, não evitou a quarta derrota seguida do Suns, décimo colocado da Conferência Oeste.

Outro jogador que teve grande atuação na rodada deste domingo foi Wesley Matthews, que acertou nada menos do que dez bolas da linha dos três e contabilizou um total de 36 pontos para o Dallas Mavericks na vitória por 116 a 104 sobre o Washington Wizards, fora de casa.

Desta forma, ele fez quase o dobro de pontos do astro alemão Dirk Nowitzki, com 19 pontos pelo time do Texas, quinto colocado da Conferência Oeste, agora com 12 triunfos em 21 confrontos. Já a equipe da capital norte-americana, com dez derrotas em 18 jogos, ocupa apenas a 12ª posição do Leste.

Confira os resultados da rodada deste domingo na NBA:

Memphis Grizzlies 95 x 93 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 98 x 114 Golden State Warriors

Detroit Pistons 111 x 91 Los Angeles Lakers

Washington Wizards 104 x 116 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 98 x 95 Sacramento Kings

Confira os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Philadelphia 76ers x San Antonio Spurs

New York Knicks x Dallas Mavericks

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers

Miami Heat x Washington Wizards

Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans x Boston Celtics

Chicago Bulls x Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers