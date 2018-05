Com dedo quebrado, Kobe Bryant lidera vitória do Lakers

A fratura no dedo indicador da mão direita não impediu mais uma grande atuação de Kobe Bryant na NBA. A defesa do Chicago Bulls, também não. Na noite de terça-feira, o astro do Los Angeles Lakers marcou 42 pontos e foi o cestinha da vitória do time californiano por 96 a 87, no United Center, em Chicago.

Apesar da lesão, Bryant chamou o jogo para si em todos os momentos. O ala entrou em quadra com uma proteção no dedo, atuou por 39 minutos e tentou 26 arremessos de quadra - acertou 15 deles, superando sua própria média de aproveitamento.

Com o resultado, o Lakers chega à marca de 19 vitórias em 23 partidas na temporada 2009/2010. A equipe comandada por Phil Jackson lidera a Conferência Oeste com boa vantagem sobre os rivais - o Denver Nuggets, vice-líder, venceu 18 confrontos e perdeu sete.

OS JOGOS DA RODADA Terça-feira, 15 de dezembro Cleveland Cavaliers 99 x 89 New Jersey Nets Charlotte Bobcats 94 x 87 New York Knicks Miami Heat 115 x 95 Toronto Raptors Chicago Bulls 87 x 96 Los Angeles Lakers Houston Rockets 107 x 96 Detroit Pistons Phoenix Suns 116 x 104 San Antonio Spurs Portland Trail Blazers 95 x 88 Sacramento Kings AS PRÓXIMAS PARTIDAS Quarta-feira, 16 de dezembro Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies Indiana Pacers x Charlotte Bobcats Orlando Magic x Toronto Raptors Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers New Jersey Nets x Utah Jazz New Orleans Hornets x Detroit Pistons Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks Denver Nuggets x Houston Rockets Sacramento Kings x Washington Wizards Golden State Warriors x San Antonio Spurs

O quarto lugar do Oeste é do Phoenix Suns, única equipe ainda invicta jogando em casa nesta temporada. Na terça, o time do Arizona jogou pela nona vez na US Airways Arena e superou o San Antonio Spurs por 116 a 104, em grande noite de Steve Nash e Amare Stoudemire.

Nash marcou 25 pontos e distribuiu 13 assistências, comandando a armação da equipe, enquanto Stoudemire foi o cestinha do time com 28 pontos, além de ter conseguido 14 rebotes. Pelo Spurs, o grande nome foi o ala-pivô Tim Duncan, que marcou 34 pontos, pegou 14 rebotes, mas nem assim conseguiu evitar a derrota.

Na Conferência Leste, a liderança é do Boston Celtics, que venceu 20 de suas 24 partidas, mas não entrou em quadra na terça. O Orlando Magic, vice-líder com 18 vitórias e seis derrotas, também não jogou.

Sendo assim, o grande destaque foi a vitória do Cleveland Cavaliers sobre o New Jersey Nets, por 99 a 89. O astro LeBron James foi o cestinha com 23 pontos, e o brasileiro Anderson Varejão atuou 19 minutos e encerrou o jogo com quatro pontos e quatro rebotes. O Cleveland está em quarto no Leste, com 18 vitórias e sete derrotas.