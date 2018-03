Com Durant expulso em volta, Warriors perde do Bucks e decepciona de novo em casa

A fase do campeão Golden State Warriors realmente não é boa nesta reta final de temporada regular da NBA. Além de sofrer com vários problemas de lesão com seus principais astros, o time vem amargando derrotas inesperadas. E a última delas aconteceu na rodada desta quinta-feira à noite (já madrugada de sexta no Brasil), quando foi superado pelo Milwaukee Bucks por 116 a 107, em casa, e ainda teve Kevin Durant expulso por atos de indisciplina na partida em que fazia o seu retorno após seis confrontos afastado por causa de uma fratura nas costelas.

Essa foi a terceira derrota seguida como mandante da equipe de Oakland, que anteriormente havia caído diante de Utah Jazz e Indiana Pacers aos olhos dos seus torcedores na Oracle Arena.

Assim, o Warriors também se manteve distante do Houston Rockets na vice-liderança da Conferência Oeste, agora com 21 revezes e 54 vitórias em 75 duelos realizados. Líder disparado, o time de James Harden deve ampliar ainda mais a sua vantagem na ponta nesta sexta-feira, quando atuará em casa contra o lanterna Phoenix Suns em busca de seu 62º triunfo em 76 confrontos.

Já o Bucks alcançou a sua 40ª vitória em 75 jogos e deu importante passo para ir aos playoffs. A equipe ocupa a oitava posição da Conferência Leste e fecha a zona de classificação à próxima fase, com boa vantagem sobre o Detroit Pistons, nono colocado, que em outro duelo da rodada desta quinta-feira à noite superou o Washington Wizards por 103 a 92, em casa, e passou a contabilizar 35 triunfos em 75 partidas - a equipe da capital norte-americana é a sexta colocada, com o mesmo número de jogos e agora com 34 derrotas.

Neste embate realizado em Oakland, Durant exibiu desequilíbrio emocional e acabou sendo expulso quando faltavam apenas 2,4 segundos para o término do segundo quarto do confronto. O astro se irritou inicialmente após a arbitragem não assinalar uma falta de nenhum de três marcadores que o pararam em uma jogada ofensiva.

Por causa da reclamação efusiva, ele foi punido pelo árbitro Tre Maddox com uma falta técnica. E depois, no finalzinho deste mesmo período do jogo, acabou sendo expulso ao se revoltar novamente com outra marcação da arbitragem, que não perdoou o seu destempero.

Assim, Durant terminou a sua participação no duelo de forma prematura, com 10 pontos e seis assistências, e atuou por apenas 17 minutos ao total. E a sua expulsão enfraqueceu ainda mais um time que já não contou com Stephen Curry, afastado por uma torção no tornozelo, e Klay Thompson, desfalque por uma fratura no polegar de uma das mãos.

Outro que vinha sendo desfalque, após três jogos fora por motivo de lesão, Draymond Green também retornou no jogo desta quinta-feira, mas somou apenas 11 pontos e seis assistências em 28 minutos em quadra. O destaque do time foi novamente Quinn Cook, cestinha da equipe com 30 pontos.

Porém, a boa atuação de Cook foi ofuscada por Giannis Antetokounmpo, maior pontuador do jogo, com 32 ao total, e pelo melhor desempenho coletivo dos visitantes, que ainda contaram com 23 pontos de Khris Middleton e outros 20 de Eric Bledsoe.

SPURS BATE THUNDER

Em outra partida interessante da rodada desta quinta-feira à noite, o San Antonio Spurs fez valer o fator quadra ao bater o Oklahoma City Thunder por 103 a 99 em duelo direto pela quarta posição da Conferência Oeste. Com o resultado, a equipe texana se garantiu neste posto e ficou com retrospecto igual ao do adversário, com 44 triunfos e 32 derrotas cada um.

Na frente do Thunder, quinto colocado pelos critérios de desempate, o Spurs teve como maior destaque LaMarcus Aldridge, com 25 pontos, enquanto os visitantes contaram com Paul George terminando o duelo como maior cestinha, com 26 pontos. Já o astro Russell Westbrook fez um "double-double" de 19 pontos e 11 rebotes.

Dois times que também figuram na zona de classificação aos playoffs, Indiana Pacers (quinto colocado do Leste) e Miami Heat (sétimo desta conferência) foram outros dois times que venceram na rodada desta quinta-feira. A equipe de Indianápolis bateu o Sacramento Kings por 106 a 103, fora de casa, enquanto a franquia da Flórida aproveitou o fator quadra para derrotar o Chicago Bulls por 103 a 92.

