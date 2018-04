Com eficiente jogo coletivo, Uberlândia abre 1 a 0 na série contra Bauru

BAURU - A saída de Hélio Rubens de Franca, pelo qual jogou por 24 anos e que comandou por outros 24, não foi um dos episódios dos mais felizes na carreira do técnico, considerado por parte dos torcedores e diretoria francanos como ultrapassado. Hoje no Uberlândia, o velho treinador demonstra que ainda sabe montar um bom time e um eficiente sistema tático. O time do Triângulo Mineiro está na semifinal do NBB; Franca não.

Nesta segunda-feira, Uberlândia abriu 1 a 0 justamente no time que eliminou Franca, Bauru, ao derrotar o adversário em seus domínios, o ginásio Panela de Pressão, por 89 a 75.

Com um jogo coletivo bem balanceado, Uberlândia marcou bem Larry Taylor, o armador que arrasou Franca na última partida da série. No primeiro jogo da semifinal, o norte-americano naturalizado brasileiro marcou apenas sete pontos.

O destaque de Uberlândia foi Audrei, que saiu do banco e foi o cestinha do time mineiro, com 23 pontos.

O confronto terá continuidade nesta quinta-feira, no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia, às 19h30.

Nesta terça-feira, começa a outra série semifinal. São José recebe o Flamengo a partir das 19h.