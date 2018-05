Com elenco envelhecido, San Antonio Spurs se reinventa na NBA

SAN ANTONIO - O San Antonio Spurs é a primeira franquia desde a fusão da ABA e da NBA (1975-76) a não ter nenhum jogador com média maior que 30 minutos por jogo em quadra ao final da temporada regular. A rotatividade do elenco foi a principal arma do técnico Gregg Popovich para conquistar a melhor campanha geral da Liga (62-20) e poupar o experiente trio Manu Ginobili, Tony Parker e Tim Duncan para a pós-temporada.

Manter o foco no título, sem se preocupar com estatísticas individuais é outro segredo do time. "Queremos jogar a final, se for contra Miami, será contra Miami, não podemos controlar o que acontece no Leste. Temos que pensar no nosso time, em jogar bem, continuar jogando da forma que jogamos durante a temporada regular", explica o brasileiro Tiago Splitter.

O pensamento coletivo fez o time do Texas estender para 15 vezes consecutivas seu recorde de pelo menos 50 vitórias na temporada regular, quem chegou mais próxima a conseguir o feito foi o Los Angeles Lakers, em 12 oportunidades.

Para evitar um novo revés, como aconteceu na final do ano passado, contra o Miami Heat, peças foram adicionadas ao perímetro do time. Marco Belinelli e Patty Mills trouxeram mais consistência para as bolas de longa distância e ajudam o time prata e branco a conquistar o melhor aproveitamento da linha dos três pontos da NBA. Curiosamente os dois reservas foram os atletas que mais jogaram em 2013-2014.

FIM DE UMA ERA

Apesar do grande desempenho dentro de casa, a torcida do Spurs vive um momento de apreensão. Existem vários rumores sobre a aposentadoria de Tim Duncan. O ala tem opção de renovar automaticamente seu contrato para o próximo ano, mas não deu sinais sobre sua decisão.

O ex-treinador do Denver Nuggets, George Karl, comentou a situação no final do ano passado: "Recebi alguns telefonemas, um deles de San Antonio, que diziam que Duncan vem pensando que este será o seu último ano". As palavras foram prontamente respondidas pelo camisa 21. "Eu gostaria de saber com quem ele falou. Se eu não sei o que vou fazer, então como ele sabe? Ele que cuide de si próprio".

Tiago Splitter destaca como é atuar de Duncan, apontado como um dos maiores alas-pivô da história da NBA. "É um grande profissional, depois de muitos anos continua treinando e amando muito esse esporte. É um cara muito inteligente dentro de quadra. Duncan passa muita experiência e tranquilidade em todos os momentos, são lições diárias dentro da quadra".

A indefinição sobre a renovação de Duncan também afeta os outros integrantes do Big 3. "Meu desejo é continuar aqui e jogar minha carreira inteira aqui. Mas se não tiver mais Gregg Popovich, Duncan ou Ginobili, eu não sou contra ir a outro lugar", revelou Tony Parker, que é agente livre no verão norte-americano.

Se jogar mais uma temporada junto, o trio pode superar Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson e Michael Cooper como o mais vitorioso da NBA.