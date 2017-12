Com Érica, Brasil derrota Cuba: 84 a 70 A seleção brasileira feminina de basquete ganhou de Cuba por 84 a 70, neste sábado, na Copa Eletrobrás Internacional, no Rio de Janeiro. Érica, com 21 pontos, foi a cestinha do jogo. O Brasil prepara-se para a 5ª Copa América, de 14 a 18 de setembro, na República Dominicana, que classificará três países para o Mundial do Brasil, em 2006.