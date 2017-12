Com facilidade, Universo vence o Vila Velha por 97 a 74 Neste domingo, dois jogos movimentaram o Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2006/2007. Em partida disputa em Brasília, o Universo não decepcionou os torcedores e passou com tranqüilidade pelo Vila Velha, do Espírito Santo, por 97 a 74 - o cestinha do jogo foi Duda, que marcou 30 pontos para a equipe do Distrito Federal. Em outro duelo, realizado em Minas Gerais, o Uberlândia derrotou o Saldanha da Gama, também do Espírito Santo, por 78 a 63. O cestinha foi Hélio, quer fez 23 pontos para a equipe mineira. Já o principal pontuador do Saldanha foi Sandro, com 18. Nesta segunda-feira, mais uma partida acontecerá pelo Nacional Masculino. O Bandeirantes/Rio Claro, de São Paulo, vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Iguaçu Basquete Clube. Ao todo, os oito melhores avançam à fase quarta-de-final.