Com fratura no pé, Marc Gasol desfalca os Grizzlies na NBA

O pivô Marc Gasol se tornou um problema para o técnico Dave Joerger no Memphis Grizzlies. O espanhol foi diagnosticado com uma fratura no pé direito depois da derrota para o Portland Trail Blazers e vai desfalcar o quinto colocado da Conferência Oeste da NBA por tempo indeterminado.

A própria franquia anunciou a lesão em nota oficial. De acordo com os Grizzlies, Gasol sentiu a lesão ainda no primeiro quarto da derrota de segunda-feira por 112 a 106, na prorrogação. Depois de deixar a quadra, ele foi submetido a exames de imagem, que confirmaram a fratura.

Ainda segundo o comunicado oficial dos Grizzlies, não é possível fazer uma previsão do retorno de Gasol, e a franquia só atualizará as informações após a pausa para o All-Star Game, neste fim de semana.

Marc Gasol é novamente um dos principais destaques dos Grizzlies nesta temporada, com médias de 16,6 pontos e sete rebotes por partida. No ano passado, ele foi titular do All-Star Game e foi escolhido para a equipe ideal da NBA.