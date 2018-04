Com George inspirado, Pacers conquistam quarta vitória seguida

INDIANÁPOLIS - Equipe de melhor campanha na temporada 2013/2014 da NBA, o Indiana Pacers conquistou a sua quarta vitória consecutiva por mais de dez pontos de diferença ao bater o Los Angeles Clippers por 106 a 92, em casa, na rodada de sábado. Paul George foi o cestinha da partida com 36 pontos, enquanto Lance Stephenson somou 22 pontos e 12 rebotes para a equipe de Indianápolis.

Assim, os Pacers chegaram aos 32 triunfos em 39 partidas, na liderança da Conferência Leste, e melhoraram a sua campanha como mandante com 21 vitórias e apenas uma derrota, antes de seguir para o Oeste, onde disputará cinco partidas.

Jamal Crawford marcou 22 pontos para o Clippers, mas não evitou o fim de uma série de cinco vitórias da sua equipe. Já DeAndre Jordan somou 17 rebotes e 12 pontos pelo time de Los Angeles, quarto colocado no Oeste, com 28 triunfos e 14 derrotas.

NENÊ VAI BEM, MAS WASHINGTON PERDE

Com boa atuação de Nenê Hilário, o Washington Wizards perdeu em casa para o Detroit Pistons por 104 a 98, em casa, pela rodada de sábado da NBA. O pivô brasileiro permaneceu em quadra por 35 minutos, com 14 pontos, quatro rebotes e três assistências.

Josh Smith marcou 22 pontos pelos Pistons, dois a mais do que Rodney Stuckey, enquanto Greg Monroe somou 12 pontos e dez rebotes e Andre Drummond contribuiu para a vitória da sua equipe com 13 rebotes e dez pontos. Este foi o 17º triunfo do Detroit em 40 jogos, o que o deixa em sétimo lugar na Conferência Leste da NBA.

John Wall marcou 34 pontos pelos Wizards, incluindo os dez últimos da sua equipe, que vinha embalada por uma sequência de três triunfos e fracassou na tentativa de alcançar a marca de 50% de aproveitamento, que não atinge há mais de quatro anos. Agora, o time de Washington soma 19 vitórias em 39 partidas, em quinto lugar no Leste.

MIAMI VENCE NA PRORROGAÇÃO

Já o Miami Heat conquistou o seu 15º triunfo consecutivo sobre o Charlotte Bobcats ao superá-lo por 104 a 96, fora de casa, em partida definida apenas na prorrogação. O astro Le Bron James foi o principal responsável pelo triunfo ao anotar 34 pontos e obter oito rebotes. Além disso, marcou seis dos 14 pontos da sua equipe no tempo adicional.

Chris Bosh também se destacou, com 25 pontos e sete rebotes pelo Heat, o vice-líder da Conferência Leste, com 29 vitórias e 11 derrotas. Al Jefferson liderou os Bobcats ao marcar 22 pontos e conseguir 11 rebotes. A equipe está na nona colocação no Leste, com 17 triunfos em 42 jogos.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Indiana Pacers 106 x 92 Los Angeles Clippers

Washington Wizards 98 x 104 Detroit Pistons

Charlote Bobcats 96 x 104 Miami Heat

Chicago Bulls 103 x 78 Philadelphia 76ers

Houston Rockets 114 x 104 Milwauke Bucks

Minnesota Timberwolves 98 x 72 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 87 x 97 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 111 x 127 Portland Trail Blazers

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers

Orlando Magic x Boston Celtics

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Denver Nuggets