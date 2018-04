Com grande atuação de Antetokounmpo, Bucks vence Celtics e força sétimo jogo

Na partida mais importante da sua carreira na NBA, quando a sua equipe estava a um passo da eliminação, Giannis Antetokounmpo brilhou novamente. O grego totalizou 31 pontos e 14 rebotes e conduziu o Milwaukee Bucks ao triunfo por 97 a 86 sobre o Boston Celtics, empatando a série válida pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste em 3 a 3.

Agora, então, os times vão se enfrentar no Jogo 7, valendo ao vencedor a classificação à próxima fase da pós-temporada. O duelo está marcado para sábado, em Boston. "No final, a vontade foi a coisa mais importante", disse Antetokounmpo. "Eu estava aqui e tentei ser agressivo".

Antetokounmpo brilhou, mas também teve muito apoio para evitar que o Celtics reagisse na reta final do encontro. Khris Middleton e Malcolm Brogdon fizeram 16 pontos cada para o Bucks, que foi ao intervalo em vantagem de 48 a 39. Os visitantes tentaram reagir, mas uma cesta decisiva de três de Brogdon a 5min32 do término deixou o time com uma liderança de seis pontos, algo que a equipe conseguiu sustentar e até ampliar.

Levar a série para o sétimo jogo já representa um passo significativo para um elenco jovem e que foi eliminado no sexto duelo da série com o Toronto Raptors pela primeira rodada dos playoffs na temporada passada. E o time não disputa um Jogo 7 desde que caiu para o Atlanta Hawks na primeira rodada em 2010.

"Você trabalha para isso, você tem que aproveitar o momento, jogar unidos e buscar tudo. Você tem que encontrar uma maneira de obter uma vitória", disse o treinador do Bucks, Joe Prunty.

Jayson Tatum liderou o time de Boston com 22 pontos e Al Horford somou dez pontos e dez rebotes. Já Terry Rozier se destacou com 16 pontos e cinco assistências. "Não estivemos bem", sentenciou o técnico do Celtics, Brad Stevens.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta sexta-feira com três jogos: Washington Wizards x Toronto Raptors, Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers e Utah Jazz x Oklahoma City Thunder. Raptors, Cavaliers e Jazz lideram suas séries por 3 a 2 e avançam às semifinais de conferência em caso de novo triunfo.