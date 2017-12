Com grande atuação de Ming, Houston ganha em Nova York O pivô chinês Yao Ming foi o destaque do Houston Rockets na vitória sobre o New York Knicks por 97 a 90, na noite desta segunda-feira, no Madison Square Garden, em Nova York. Com 26 pontos e nove rebotes, Ming foi dominante para a sétima vitória da equipe do Texas nesta temporada da NBA. Com o retrospecto de 7-4, o Houston ocupa a terceira colocação da Divisão Sudoeste, logo atrás de San Antonio Spurs e New Orleans Hornets. Quem também brilhou em Nova York foram os armadores Tracy McGrady e Rafer Alston, que marcaram 24 e 17 pontos, respectivamente. No lado do Knicks, agora com quatro vitórias e oito derrotas, os destaques foram o ala Jamal Crawford, que começou o jogo no banco de reservas e anotou 25 pontos, e o ala/pivô Channing Frye, autor de 22 pontos. Em Oakland, na Califórnia, o armador brasileiro Leandrinho foi mais uma vez decisivo para a vitória do Phoenix Suns sobre o Golden State Warriors, por 113 a 110. Mesmo saindo da reserva, o brasileiro marcou 21 pontos e deu quatro assistências. O cestinha do time do Arizona, que conseguiu a quarta vitória após dez jogos, foi o ala Raja Bell, com 22 pontos. Os outros resultados da rodada desta segunda foram: Charlotte Bobcats 85 x 93 Dallas Mavericks Memphis Grizzlies 95 x 86 Orlando Magic Portland Trail Blazers 98 x 107 San Antonio Spurs Seattle SuperSonics 99 x 87 New Jersey Nets Atualizado às 10h13