Com incríveis 60 pontos, Klay Thompson faz história e Warriors arrasa o Pacers

Com uma atuação espetacular de Klay Thompson, que fez incríveis 60 pontos, o Golden State Warriors arrasou o Indiana Pacers por 146 a 102, em casa, na rodada da noite desta segunda-feira na NBA. A atuação do astro foi histórica também pelo fato de que há mais de 42 anos um jogador do time de Oakland não alcançava esta marca em um único jogo da liga de basquete dos Estados Unidos.

O último a alcançar este feito Rick Barry, que fez 64 pontos em duelo disputado no dia 26 de março de 1974. E o desempenho fenomenal de Thompson o fez se igualar a outros únicos dois jogadores que, ao lado de Barry, que marcaram 60 ou mais pontos em uma única partida na história do Warriors. Um deles é o lendário Will Chamberlain, um dos maiores cestinhas da NBA em todos os tempos, e o outro é Joe Fulks.

Para se ter uma ideia de quão assombrosa foi a atuação de Thompson, apenas nos dois primeiros quartos do jogo desta segunda ele fez 40 pontos, sendo que o jogador de 26 anos de idade ficou 29 minutos em quadra, o mesmo tempo de Stephen Curry, grande astro do Warriors, que acabou sendo altamente ofuscado mesmo ao contabilizar um double-double de 13 pontos e 11 assistências.

Outro grande nome do time de Oakland, Kevin Durant fez "apenas" 20 pontos e foi outra estrela cujo bom desempenho ficou em segundo plano diante da épica atuação de Thompson, que para alcançar essa marca histórica acertou oito de 14 arremessos da linha dos três pontos e outros 21 de 33 arremessos de quadra.

Assim, o Warriors se manteve na liderança da Conferência Oeste, agora com 18 vitórias em 21 partidas, enquanto o Pacers passou a ficar fora da zona de classificação para os playoffs da NBA, agora com 11 derrotas em 21 jogos na nona posição do Leste.

Atropelado fora de casa, o time de Indianápolis teve como principal destaque neste confronto Paul George, com 21 pontos, dez rebotes e três assistências. Jeff Teague, com 16 pontos, foi o segundo maior cestinha da equipe visitante.

CAVALIERS VENCE DUELO DE LÍDERES

Em outro jogo da rodada da noite desta segunda-feira na NBA, o Cleveland Cavaliers venceu o duelo de líderes da Conferência Leste da NBA ao bater o Toronto Raptors por 116 a 112, fora de casa. Assim, os atuais campeões alcançaram o mesmo número de triunfos do rival canadense na competição (14) e se garantiram no topo, pois acumulam apenas cinco derrotas, contra sete do vice-líder Raptors.

O resultado também marcou a reabilitação do time de LeBron James, que vinha de três derrotas seguidas, assim como quebrou a boa série invicta do Raptors, até então embalado por seis vitórias consecutivas. Esse foi, por sinal, o terceiro triunfo do Cavaliers em três jogos com a equipe canadense nesta temporada regular.

Com 34 pontos, LeBron James foi o cestinha do jogo e ainda ajudou o seu time com oito rebotes e sete assistências, enquanto Kevin Love também brilhou pelos visitantes ao fazer um double-double de 28 pontos e 14 rebotes.

Pelo lado da equipe da casa, Demar DeRozan se destacou com 31 pontos e Kyle Lowry fez outros 24. Já o brasileiro Lucas Bebê saiu do banco para atuar por 15 minutos, nos quais acumulou seis pontos e três rebotes.

WESTBROOK DÁ OUTRO SHOW

Em outro duelo de destaque da rodada desta segunda-feira à noite, o Oklahoma City Thunder superou o Atlanta Hawks por 102 a 99, também fora de casa, para se garantir na quinta posição da Conferência Oeste, com 14 vitórias e oito derrotas. Já a equipe da Geórgia é o décima do Leste, agora com 12 revezes em 22 partidas disputadas.

E mais uma vez o Thunder foi impulsionado por uma atuação de gala de Russell Westbrook, que emplacou o seu sexto triple-double consecutivo na temporada ao contabilizar 32 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. Pelo lado do Hawks, que amargou a sua sexta derrota consecutiva, Paul Milsap foi o maior cestinha, com 24 pontos.

Outro astro que brilhou na rodada desta segunda-feira à noite foi James Harden, autor de 37 pontos na apertada vitória por 107 a 106 sobre o Boston Celtics, em casa. Assim, ele foi decisivo para a sua equipe assegurar a quarta posição da Conferência Oeste, na qual agora ostenta 14 vitórias em 21 partidas.

Apesar da derrota, o Celtics se manteve na terceira posição do Leste, mas agora vê o Charlotte Hornets na sua cola na quarta colocação. A equipe chegou aos mesmos 12 triunfos em 21 jogos do time de Massachusetts ao bater o Dallas Mavericks por 109 a 101, fora de casa, em outra partida desta segunda.

VICE-LÍDER, SPURS GANHA MAIS UMA

Já o San Antonio Spurs deu continuidade à boa campanha que realiza nesta temporada ao superar o Milwaukee Bucks por 97 a 96, também atuando longe de seus domínios, onde teve Kawhi Leonard como cestinha, com 21 pontos.

O resultado levou a equipe do Texas a passar a contar com 17 vitórias em 21 partidas na vice-liderança da Conferência Oeste, enquanto o Bucks é o sétimo do Leste, agora com nove derrotas em 19 jogos.

O Portland Trail Blazers, por sua vez, derrotou o Chicago Bulls por 112 a 110 e foi outro visitante vencedor desta rodada. Foi a 12ª vitória em 22 jogos do time do Oregon, que fecha a zona de classificação dos playoffs na oitava posição do Oeste. Já a equipe de Illinois é o sexta do Leste, agora com nove derrotas em 20 partidas.

Damian Lillard, com 30 pontos, foi o cestinha do Blazers no jogo, que teve como principal pontuador Dwayne Wade, com 34 pela equipe da casa. O brasileiro Cristiano Felício acabou não sendo utilizado pelo Bulls na partida por opção técnica.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 98 x 106 Denver Nuggets

Toronto Raptors 112 x 116 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 113 x 118 Washington Wizards

Atlanta Hawks 99 x 102 Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls 110 x 112 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 96 x 97 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 108 x 110 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 107 x 106 Boston Celtics

Dallas Mavericks 101 x 109 Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers 101 x 107 Utah Jazz

Golden State Warriors 142 x 106 Indiana Pacers

Confira os jogos desta terça-feira:

Washington Wizards x Orlando Magic

Miami Heat x New York Knicks

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Utah Jazz x Phoenix Suns