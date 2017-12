Com Iverson, 76ers vencem 6 seguidas Allen Iverson fez 38 pontos e comandou a vitória do Philadelphia 76ers sobre o Detroit Pistons por 94 a 89. Desde que Iverson retornou à equipe, os 76ers já venceram seis partidas consecutivas na temporada 2001/2002 da NBA. Clifford Robinson fez 35 pontos e Jon Barry marcou mais 14 para os Pistons, que perderam seu melhor jogador, Jerry Stackhouse, no terceiro período.