Com LeBron James e Stephen Curry, NBA anuncia os titulares do All-Star Game

A NBA anunciou nesta quinta-feira os 10 jogadores titulares - cinco da Conferência Leste e outros cinco da Conferência Oeste - para o All-Star Game, que neste ano será realizado no dia 19 de fevereiro, no Smoothie King Center, em Nova Orleans. Como esperado, os astros LeBron James, do Cleveland Cavaliers, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, estão garantidos. A grande surpresa foi a ausência do armador Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder.

Pela Conferência Leste, LeBron James aparece pela 13.ª vez na lista de titulares e desta vez terá um estreante no quinteto inicial: Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. O time é completado por Kyrie Irving, companheiro de equipe de LeBron, DeMar DeRozan, do Toronto Raptors, e Jimmy Butler, do Chicago Bulls.

No Oeste, a dupla do Golden State Warriors é a mais experiente, com Stephen Curry em sua quarta participação no All-Star Game e Kevin Durant na sétima. Eles foram selecionados ao lado de James Harden, do Houston Rockets, Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, e Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, que fará a sua primeira aparição como titular logo na partida em sua casa.

Mesmo com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) em suas estatísticas na temporada - 30,6 pontos, 10,4 assistências e 10,6 rebotes de média por jogo -, Russell Westbrook não foi muito bem votado entre os torcedores e acabou ficando de fora da definição dos titulares. Outro destaque da temporada, o 'baixinho' armador Isaiah Thomas, do Boston Celtics, não está entre os selecionados da Conferência Leste. Zaza Pachulia, do Golden State Warriors, que também vinha recebendo grande votação, foi outro a ficar de fora.

Nesta fase, os votos dos torcedores tiveram 50% de peso na definição dos titulares, enquanto que a outra metade veio dos votos de jornalistas e jogadores. Na próxima quinta-feira serão divulgados os reservas das equipes, que deverão ser definidos pelos treinadores das equipes.