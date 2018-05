Com Lowry em grande forma, Toronto vira sobre o Cleveland

Eleito como titular do All-Star Game pelo segundo ano consecutivo, Kyle Lowry voltou a mostrar na noite de sexta-feira, por que é tão querido pela torcida canadense. No confronto entre o primeiro e segundo colocados do Leste, o ala-armador foi decisivo para uma grande virada do Toronto Raptors sobre o Cleveland Cavaliers, por 99 a 97, em Toronto.

Lowry voltou a mostrar poder de decisão ao fazer a melhor pontuação da carreira exatamente num jogo-chave para o Raptors na temporada. O ala marcou 43 pontos, praticamente o mesmo desempenho de LeBron James (25) e Kevin Love (20) juntos. Carregando o time nas costas, ainda foi o principal assistente da partida, com nove passes que viraram pontos.

Até então, a melhor partida da carreira de Lowry, de 29 anos, havia sido contra o Golden State Warriors, líder geral da NBA nesta temporada. Mas se naquele jogo o Toronto perdeu apesar dos 41 pontos do seu astro, desta vez a história foi diferente.

Os donos da casa chegaram ao último quarto perdendo por 11 pontos, mas foram buscar a vitória, carregados por Lowry, que marcou 23 dos 31 pontos do Toronto no período, incluindo os dois últimos, a 3 segundos do fim, numa jogada de um contra um diante de Dellavedova. LeBron teve a chance de responder, também num chute central de cima da linha de três pontos, mas deu air ball.

Com o resultado, o Toronto diminuiu a vantagem do rival na briga pela melhor campanha da Conferência Leste. Cleveland tem 41 vitórias em 57 jogos, enquanto, no mesmo número de partidas, o Toronto ganhou 39.

OUTROS JOGOS

Em briga direta por um lugar nos playoffs no Leste, o Charlotte Hornets venceu o Indiana Pacers, em Indianapolis, também por placar apertado: 96 a 95. Faltando 2 segundos para o fim, Kemba Walker bateu para dentro, no meio de dois jogadores, fintou mais um e foi para a bandeja que garantiu a vitória do Hornets.

Ele fechou a partida com 22 pontos, mas o cestinha de Charlotte foi Marvin Williams, com 26. Paul George até fez 32 para o Indiana, além de ter pego seis rebotes, mas não conseguiu fazer sua equipe triunfar.

Outros dois times, assim como Pacers e Hornets, estão praticamente empatados: Chicago Bulls e Atlanta Hawks. Esses dois times também se enfrentaram na sexta-feira à noite, em Atlanta, com vitória dos donos da casa por 103 a 88. Apesar da derrota, Pau Gasol foi o melhor do jogo, com 16 pontos e 17 rebotes.

Agora a ordem de classificação é Atlanta em quinto, Indiana em sexto, Charlotte em sétimo e Chicago em oitavo, todos com 27 derrotas. O Hawks tem dois jogos a mais, enquanto o Indiana já entrou em quadra uma vez mais.

BRASILEIROS

Na Filadélfia, Nenê começou no banco de reservas, mas atuou por 21 minutos, marcando nove pontos na vitória do Washington Wizards sobre o Philadelphia 76ers por 103 a 94. Com oito rebotes, o pivô foi fundamental no resultado. Com ele em quadra, o Wizards liderou por 18 pontos, sendo o brasileiro o líder nessa estatística.

Em Los Angeles, o Lakers perdeu mais uma, dessa vez para o Memphis Grizzlies, por 112 a 95. Marcelinho Huertas não foi mal. Jogou seis minutos e marcou sete pontos. Com ele em quadra, o Lakers recuperou 10 pontos. Também foi o jogador com melhor desempenho nessa estatística pela equipe.

Pelo Bulls, Cristiano Felício ficou em quadra só seis minutos e anotou dois pontos. Lucas Bebê ficou no banco do Raptors, enquanto Bruno Caboclo nem foi relacionado. Tiago Splitter, vale lembrar, passou por cirurgia no quadril e não joga mais pelo Atlanta Hawks neste temporada.

Confira os resultados da NBA nesta sexta-feira:

Indiana Pacers 95 x 96 Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers 94 x 103 Washington Wizards

New York Knicks 108 x 95 Orlando Magic

Toronto Raptors 99 x 97 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 103 x 88 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 122 x 116 Denver Nuggets

Sacramento Kings 107 x 117 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 95 x 112 Memphis Grizzlies

Acompanhe os jogos deste sábado na NBA:

Boston Celtics x Miami Heat

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Portland Trail Blazers

Houston Rockets x San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Brooklyn Nets

