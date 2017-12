Com Lucas Bebê titular, Raptors perde para o Bulls na prorrogação

A exemplo do que já havia acontecido na vitória sobre o Utah Jazz, Lucas Bebê foi novamente titular do Toronto Raptors na rodada de sábado da NBA. Desta vez, no entanto, o time do brasileiro não teve o que comemorar. Fora de casa, caiu diante do Chicago Bulls por 123 a 118, em jogo disputado e decidido somente na prorrogação.

Tratou-se de um duelo brasileiro na principal liga de basquete do mundo. Se do lado canadense Bebê começou como titular, pelo Bulls Cristiano Felício veio do banco e teve minutos consideráveis em quadra. O triunfo levou sua equipe a 19 vitórias, na oitava colocação do Leste. Na mesma conferência, o Raptors é vice-líder, com 24 vitórias.

O confronto foi extremamente equilibrado. O Raptors chegou a disparar no placar no segundo período, mas o Bulls se recuperou no último. DeMar DeRozan e Kyle Lowry tiveram a chance de dar o triunfo ao time canadense nos últimos segundos, mas erraram. Então, na prorrogação, Jimmy Butler liderou os donos da casa ao triunfo.

Butler, aliás, foi o grande destaque da partida, com 42 pontos e 10 rebotes. Pelo Raptors, DeRozan contribuiu com 36 pontos e Lowry ficou a um rebote do "triple-double", com 27 pontos, 12 assistências e nove rebotes. Bebê deixou a quadra com nove pontos e oito rebotes, em 42 minutos. Já Felício ficou em quadra por 26 minutos, marcou cinco pontos e pegou oito rebotes.

Se o vice-líder do Leste perdeu, o segundo colocado do Oeste não teve maiores dificuldades para triunfar no sábado. O San Antonio Spurs recebeu o Charlotte Hornets e passou pelo adversário por 102 a 85. Mais uma vez, o jogo coletivo da equipe texana falou mais alto.

Depois de dois quartos equilibrados, o Spurs disparou no placar no terceiro e não mais perdeu a liderança. O reserva Davis Bertans foi o cestinha da partida, com 21 pontos, mas a equipe ainda teve Kawhi Leonard com 19 pontos e Dewayne Dedmon com 15 pontos e 10 rebotes. Pelo Hornets, destaque para os 18 pontos de Kemba Walker.

Se o Spurs depende de seu jogo coletivo para vencer, no Oklahoma City Thunder os holofotes estão todos sobre um jogador. Russell Westbrook teve mais uma atuação memorável e levou a equipe ao triunfo sobre o Denver Nuggets no sábado, em casa, por 121 a 106.

Com 32 pontos, 17 rebotes e 11 assistências, Westbrook anotou mais um "triple-double" na temporada, seu 17.º. Ele ainda viu Steven Adams contribuir com 16 pontos, enquanto Victor Oladipo marcou 15. Pelo Nuggets, destaque para os 24 pontos do reserva Wilson Chandler e os 21 de Will Barton.

Em outra partida importante do sábado, o terceiro colocado da Conferência Leste, Boston Celtics, passou em casa pelo New Orleans Pelicans por 117 a 108, graças aos 38 pontos de Isaiah Thomas. De nada adiantaram os 36 pontos e 15 rebotes de Anthony Davis para o 11.º do Oeste.

A NBA ainda teve um jogo adiado na rodada de sábado. Portland Trail Blazers e Detroit Pistons se enfrentariam no Oregon, mas uma grande tempestade de neve impediu a realização do confronto, que acontecerá neste domingo.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Indiana Pacers 123 x 109 New York Knicks

Boston Celtics 117 x 108 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 123 x 118 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 121 x 106 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 92 x 94 Utah Jazz

Dallas Mavericks 82 x 97 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 102 x 85 Charlotte Hornets

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

Los Angeles Clippers x Miami Heat

Toronto Raptors x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Detroit Pistons

Los Angeles Lakers x Orlando Magic