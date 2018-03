Com nariz operado, Leon defende Bauru Nem a cirurgia no nariz deixará o pivô Leon Jones na reserva do Tilibra/Copimax, de Bauru. O técnico Guerrinha tem vários atletas contundidos ? Marlon Anderson, Kell, Zezinho, Michel, Raul e Vanderlei ? e vai escalar Leon. Pelo Campeonato Nacional de Basquete, o Bauru joga nesta sexta-feira em casa, contra a Hebraica/Blue Life, às 20 horas. Outros jogos: Flamengo x Casa Branca, às 19 horas; Unisanta x Vasco, às 20 horas; Uberlândia x Ribeirão Preto, às 21 horas.