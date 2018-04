Com NBA parada, time alemão quer levar Kevin Durant

FRANKFURT - A indefinição na NBA continua, com jogadores e dirigentes sem achar uma solução para a paralisação na liga norte-americana de basquete, que já dura mais de quatro meses. Assim, o clube alemão BBC Bayreuth aproveitou-se desta situação e anunciou nesta segunda-feira que está negociando a contratação do astro Kevin Durant, do Oklahoma City Thunder.

A equipe da região da Bavária está otimista com a possibilidade de acordo com o astro da NBA e disse estar em "sérias negociações" com os empresários do jogador há cerca de três semanas. "No momento podemos dizer que o acerto, em termos financeiros, é bastante possível", disse o diretor do Bayreuth, Manfred Schoettner.

Para alcançar o acordo financeiro, o Bayreuth aposta em seus patrocinadores e "parceiros em potencial". A ideia é ajustar o período de contrato com o jogador dependendo de seus compromissos particulares, além de colocar uma cláusula de retorno imediato aos Estados Unidos em caso de fim da paralisação na NBA.

Se aceitar a proposta, Durant seguirá o exemplo de nomes como Tony Parker, do San Antonio Spurs, Andrei Kirilenko, do Utah Jazz, e Deron Williams, do New Jersey Nets, que também aproveitaram o impasse na liga norte-americana para ir para o basquete europeu.

Tais contratações são possíveis só por conta da paralisação na NBA, que começou no dia 1º de julho, quando venceu o antigo acordo com os jogadores e as equipes. Por conta do impasse, o primeiro mês do campeonato 2011/2012, que começaria em 1º de novembro, já foi cancelado.

De acordo com a imprensa norte-americana, o principal entrave das negociações já não é mais a divisão das receitas da NBA. Jogadores e equipes já teriam chegado a um acordo quanto a isto, de cerca de 50% para cada lado - o antigo previa 57% para os atletas. Outras questões, como o sistema de teto salarial, seriam, agora, o principal ponto de conflito.

Na última semana, os dirigentes fizeram uma "proposta final" com a divisão de 50% para cada lado e afirmaram que se os jogadores não aceitassem passariam a trabalhar com pelo menos 53% favoráveis à liga. Apesar do acerto quanto à receita, os atletas não gostaram de outros pontos do contrato e prometeram conversar e apresentar uma contraproposta esta semana. E é exatamente isso o que eles pretendem fazer nesta segunda-feira, em um encontro em Nova York, que conta com nomes como Kobe Bryant e Carmelo Anthony.

Caso os lados cheguem a uma definição nesta semana, a temporada será iniciada no dia 15 de dezembro e contará com 72 partidas para cada equipe - em vez das tradicionais 82. No entanto, se não houver acordo novamente, há uma grande chance de a competição sequer ser realizada. Isso porque os representantes da liga já avisaram que esta é a última proposta que será feita por eles.