Com Nenê, Denver aposta no futuro A escolha do pivô brasileiro Nenê faz parte de um processo que pretende reformular completamente o Denver Nuggets a longo prazo. O time, que fez a quarta pior campanha da liga no ano passado, mudou completamente sua base com o draft realizado quarta-feira, em Nova York. A aposta em Nenê é para o futuro, mas o jogador garante que pode render já em sua primeira temporada. Nenê foi o sétimo escolhido no draft, pelo New York Knicks. Então, foi envolvido em uma negociação com o Denver, que ainda levou o pivô Marcus Camby e o ala Mark Jackson. Em troca, cedeu o ala Antonio McDyess e o armador Frank Williams, 25º escolhido no draft. Ontem, ele posou para fotos do site oficial dos Nuggets com a camisa 2. Além de Nenê, o Denver contratou outro novato estrangeiro: o ala georgiano Nikoloz Tskitishvili, de 19 anos e 2,12m, que atuava no Benetton Treviso, da Itália. Com a dupla, o time pretende nos próximos anos brigar por uma vaga nos playoffs, façanha que não é alcançada desde a temporada 1994/1995. O time ainda não tem treinador definido. O anterior, Dan Issel, que chegou a ser suspenso por insultar torcedores hispânicos no final do ano passado, saiu do time no meio da temporada. Quem manda no time é o gerente Kiki Vandeweghe, que comandou as negociações de quarta-feira e escolheu Nenê, baseado em um treino que o jogador fez em Denver há dez dias. O dirigente assume a aposta e acha que é impossível saber quando Nenê será um grande jogador "Ele é o tipo de garoto que você tem que ter cedo. É inexperiente. Você não sabe o que tem nas mãos. E pode ser que continue sem saber nos próximos dois anos. O técnico que chegar vai gostar dos novos jogadores", disse Kiki. O dirigente prevê uma prolongada negociação com o Vasco da Gama, que tem contrato até 2003 com Nenê e alega ainda ter direitos sobre ele. O jogador abandonou o clube em março, por falta de pagamento de salários, e o caso deve ser resolvido pela Federação Internacional de Basquete no mês que vem.