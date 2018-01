Com novo show de Harden e Nenê jogando bem, Rockets bate Nets e vence 7ª seguida

Em um jogo no qual contou com uma boa atuação de Nenê e mais um desempenho decisivo do astro James Harden, o Houston Rockets venceu o Brooklyn Nets por 122 a 118, em casa, pela rodada desta segunda-feira à noite da NBA. Foi o sétimo triunfo consecutivo da equipe do Texas, que se garantiu na quarta posição da Conferência Oeste, com 18 triunfos e sete derrotas em 25 partidas disputadas.

Assim, o Rockets se manteve colado ao Los Angeles Clippers, que tem o mesmo retrospecto em 25 jogos e se manteve na terceira colocação do Oeste ao derrotar o Portland Trail Blazers de forma apertada, por 121 a 120, também em casa em outro duelo da rodada desta segunda.

Após começar o jogo diante do Nets entre os reservas, Nenê entrou em quadra no decorrer do confronto e atuou por 25 minutos, nos quais exibiu eficiência ao marcar 12 pontos e pegar seis rebotes. Harden, por sua vez, deu novo show ao ser o cestinha da partida, com 36 pontos, e ainda contabilizar um "double-double" ao dar 11 assistências, sendo que ele ainda acumulou oito rebotes.

Pelo lado do Nets, Brook Lopez foi o maior destaque, com 26 pontos, mas ele não conseguiu evitar que seu time sofresse a sua 17ª derrota em 23 jogos, retrospecto ruim que o deixa na vice-lanterna da Conferência Leste, na qual está à frente apenas do Philadelphia 76ers, que já foi superado por 18 vezes em 24 confrontos.

Já no triunfo do Clippers, a dupla de astros formada por Blake Griffin e Chris Paul brilhou ao contabilizar dois dígitos em dois fundamentos. O primeiro deles foi o cestinha do jogo, com 26 pontos, e ainda apanhou 12 rebotes. Já Paul acumulou 21 pontos e deu 14 assistências.

Pelo lado do Blazers, que sofreu a sua 14ª derrota em 26 jogos e fecha a zona de classificação para os playoffs na oitava posição da Conferência Oeste, C.J. McCollum e Damian Lillard foram os principais nomes na parte ofensiva, com 25 e 24 pontos, respectivamente.

TORONTO COLA NO CLEVELAND

Em outro duelo da rodada da noite desta segunda-feira, o Toronto Raptors exibiu sua força como mandante ao vencer o Milwaukee Bucks com facilidade, por 122 a 100, e colou de vez no líder Cleveland Cavaliers na Conferência Leste.

A equipe canadense chegou aos mesmo 17 triunfos dos atuais campeões da NBA, mas contabilizam sete derrotas na vice-liderança, enquanto o time de LeBron James perdeu apenas cinco partidas até o término da rodada desta segunda.

DeMar DeRozan, com 30 pontos, foi o cestinha da partida pelo Raptors ao lado de Giannis Antetokounmpo, que contabilizou a mesma pontuação pelo Bucks. Jabari Parker também foi bem ao marcar 27 pontos pelos visitantes, mas a melhor atuação coletiva da equipe de Toronto fez a diferença.

Para se ter uma ideia de como isso pesou, 50 dos 122 pontos do time canadense saíram de jogadores que saíram do banco de reservas e entraram no decorrer do duelo. Terrence Ross, com 25, se destacou como melhor suplente, enquanto o brasileiro Lucas Bebê fez cinco pontos, pegou cinco rebotes e deu uma assistência nos 20 minutos em que esteve em quadra pelo time da casa.

Desta forma, o Bucks amargou a sua 12ª derrota em 23 jogos e ocupa a décima posição da Conferência Leste, que em outro duelo desta segunda-feira teve o Indiana Pacers superando o Charlotte Hornets por 110 a 94, em casa, para se garantir no sétimo lugar, agora com 13 vitórias em 25 partidas. Mesmo com a derrota, o Hornets é o quinto colocado, graças aos seus 14 triunfos no mesmo número de jogos.

Paul George e Myles Turner, com 22 pontos cada, lideraram o time de Indianápolis rumo à vitória sobre a equipe de Charlotte, que teve o suplente Marco Belinelli como maior cestinha, com 14 pontos.

HEAT ENCERRA JEJUM

Em outra partida da rodada desta segunda-feira, o Miami Heat bateu o Washington Wizards por 112 a 101, em casa, e encerrou o seu jejum de vitórias na NBA, na qual vinha de cinco derrotas seguidas.

Goran Dragic, com 34 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, foi o principal responsável pelo fim deste jejum que fez a sua equipe passar a contabilizar oito triunfos em 25 partidas na antepenúltima posição da Conferência Leste, na qual justamente o Wizards está logo à frente, agora com 14 derrotas em 23 jogos.

RESULTADOS DA RODADA

Indiana Pacers 110 x 94 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 122 x 100 Milwaukee Bucks

Miami Heat 112 x 101 Washington Wizards

Houston Rockets 122 x 118 Brooklyn Nets

Dallas Mavericks 112 x 92 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 121 x 120 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 116 x 92 Los Angeles Lakers

JOGOS DESTA TERÇA

Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

Phoenix Suns x New York Knicks

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunde