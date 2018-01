Com show de Gordon, Chicago vence atual campeão da NBA O armador Ben Gordon anotou 40 pontos na noite desta quarta-feira e levou o Chicago Bulls à vitória sobre o Miami Heat, campeão da última edição da NBA, por 109 a 103, em partida válida pela temporada regular. Foi a primeira vez que um jogador atingiu pelo time de Chicago a barreira dos 40 pontos desde Michael Jordan, em abril de 1998. Quem também se destacou na vitória foi o ala argentino Andrés Nocioni, que marcou 16 pontos. Já o melhor em quadra do Miami foi o armador Jason Williams, que assinalou 28 pontos, a sua melhor marca na temporada. Com este resultado, o Chicago chegou ao seu 17.º triunfo em 29 jogos disputados. Em outro duelo, o ala brasileiro Anderson Varejão não teve uma boa atuação e marcou apenas quatro pontos. Mesmo assim, o Cleveland Cavaliers não teve problemas para derrotar a fraca equipe do Atlanta Hawks, fora de casa, por 89 a 76. Foi a 16ª vitória da equipe. Apesar dos 51 pontos anotados pelo ala Richard Hamilton, o Detroit Pistons caiu diante do New York Knicks, fora de casa, por 151 a 145 - o jogo teve três prorrogações. Mesmo com o tropeço, o Detroit mantém a liderança da Divisão Central, agora com 17 vitórias e 9 derrotas. Outros jogos da NBA: Orlando Magic 93 x 106 Los Angeles Lakers Toronto Raptors 100 x 97 Minnesota Timberwolves Charlotte Bobcats 107 x 114 Washington Wizards New Jersey Nets 71 x 96 Houston Rockets Memphis Grizzlies 96 x 112 Milwaukee Bucks Chicago Bulls 109 x 103 Miami Heat Portland Trail Blazers 100 x 85 New Orleans Hornets Sacramento Kings 101 x 76 Philadelphia Los Angeles Clippers 100 x 77 Boston Celtics