Com show de Ilyasova, Bucks batem Pacers no único jogo da rodada

Na luta por uma vaga nos playoffs da NBA, o Milwaukee Bucks conseguiu uma importante vitória em um confronto direto no único jogo da rodada de quinta-feira da liga. Atuando em casa, o time contou com uma atuação de gala do turco Ersan Ilyasova para derrotar o Indiana Pacers por 111 a 107.

O resultado deixou o Bucks em situação mais confortável na Conferência Leste, com 36 vitórias em 72 partidas, na sexta colocação. Derrotado, o Pacers está fora da zona de classificação aos playoffs, em nono lugar, com 31 triunfos e 41 tropeços.

Ilyasova foi o cestinha da partida com 34 pontos, a sua maior marca na NBA, tendo acertado 12 de 14 arremessos de quadra, incluindo cinco de seis disparos de três.

Assim, ele foi decisivo para o segundo triunfo seguido do Bucks, que parece deixar para trás a má fase, após perder seis partidas consecutivas.

C.J. Miles anotou 26 pontos pelo Pacers, dois a mais do que George Hill, que errou um arremesso de três nos últimos segundos, que teria empatado a partida. Já C.J. Watson marcou 23 pontos pelo time de Indianápolis, que não contou com David West, afastado por causa de uma reação alérgica. O time vinha de um triunfo sobre o Washington Wizards, encerrando uma série de seis tropeços, mas voltou a ser batido.

