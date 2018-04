Com Splitter apagado, San Antonio Spurs perde do New Orleans

Em mais uma noite irregular nesta temporada, o San Antonio Spurs foi derrotado pelo New Orleans Pelicans por 97 a 90, nesta sexta-feira, e voltou a tropeçar na NBA. O brasileiro Tiago Splitter teve uma de suas atuações mais apagadas do campeonato, com apenas um rebote e duas assistências, sem pontuar.

Com sua sexta derrota em sete jogos, os atuais campeões chegaram ao 13.º revés na temporada regular. Agora ocupam o sétimo lugar da Conferência Oeste, com 18 vitórias, à frente do New Orleans. A equipe soma 15 triunfos e 14 derrotas, na nona posição da tabela.

Jogando fora de casa, o San Antonio não contou com o experiente Tony Parker. Sem ele, Tim Duncan e Cory Joseph lideraram a equipe, com 20 pontos cada. O reserva Marco Belinelli contribuiu com 13 e Splitter, que jogou apenas 12 minutos, passou em branco. Pelo New Orleans, o ala Anthony Davis foi o destaque da partida, com um duplo-duplo de 22 pontos e 12 rebotes. Ryan Anderson também anotou 22 pontos.

Em Dallas, o Mavericks impôs nova derrota ao Los Angeles Lakers, pelo placar de 102 a 98, em noite histórica para Dirk Nowitzki. Com os 14 pontos que marcou na noite, o alemão de 36 anos se tornou o oitavo maior pontuador da história da NBA. Nowitzki, que já é o maior pontuador estrangeiro da competição, chegou à marca de 27.322 pontos, nove a mais que Elvin Hayes.

O cestinha da partida foi Rajon Rondo, com 21 pontos. Pelo Lakers, que não contou novamente com o lesionado Kobe Bryant, o destaque mais uma vez foi Carlos Boozer, responsável por 18 pontos.

Com o triunfo, o Dallas manteve a perseguição aos líderes da Conferência Oeste. A equipe ocupa o quinto lugar, com 21 vitórias e 10 derrotas. Já o Lakers segue seu calvário na temporada. É o penúltimo colocado, com uma das piores campanhas da NBA, com apenas 9 triunfos e 21 derrotas.

Também na rodada desta sexta, o Cleveland Cavaliers bateu o Orlando Magic por 98 a 89, fora de casa, apesar dos desfalques de Anderson Varejão e Kyle Irving. LeBron James conduziu o time, com seus 29 pontos e suas oito assistências. Kevin Love contribuiu com 22 pontos. Pelos donos da casa, Tobias Harris anotou 16 pontos.

RESULTADOS DA SEXTA-FEIRA

Orlando Magic 89 x 98 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 77 x 107 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 119 x 109 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 97 x 90 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 98 x 75 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 102 x 98 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 106 x 102 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 114 x 93 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 106 x 115 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 111 x 117 Houston Rockets

Boston Celtics 107 x 109 Brooklyn Nets

JOGOS DESTE SÁBADO

Los Angeles Clippers x Toronto Raptors

Charlotte Hornets x Orlando Magic

Washington Wizards x Boston Celtics

Miami Heat x Memphis Grizzlies

Chicago Bulls x New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets x Indiana Pacers

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Utah Jazz x Philadelphia 76ers

Sacramento Kings x New York Knicks

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves