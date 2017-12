Com tempero brasileiro, final da NBA começa nesta quinta

Depois de 82 partidas na temporada regular e três confrontos decisivos nos playoffs, começa nesta quinta-feira a grande final da NBA. San Antonio Spurs e Cleveland Cavaliers se enfrentam numa série melhor-de-sete jogos, que terá um ingrediente especial: pela primeira vez na história, um brasileiro disputará o título da liga norte-americana de basquete. O ala/pivô Anderson Varejão é o responsável pela marca histórica para o basquete brasileiro. Ele é reserva, mas tem um papel importante no Cleveland Cavaliers. Sua equipe, a melhor da Conferência Leste da NBA, também vai disputar a final pela primeira vez, mas conta com o talento do astro LeBron James, que tem sido decisivo nos playoffs. Mas a missão de Anderson Varejão e o seu Cleveland será muito complicada. Afinal, eles terão pela frente o San Antonio Spurs, melhor time da Conferência Oeste, que é dono de três títulos da NBA, todos recentes: 1999, 2003 e 2005. E que conta com jogadores de destaque, como Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginóbili. A decisão começa nesta quinta-feira, na casa do San Antonio, que também receberá o segundo jogo, marcado para domingo. Depois, estão previstas três partidas seguidas em Cleveland. E por fim, se necessário, acontecem outros dois confrontos no ginásio do Spurs. Personagem Aos 24 anos, Anderson Varejão está em sua terceira temporada na NBA - todas pelo Cavaliers. Neste campeonato, ele apresenta marcas de 5,6 pontos e 6,10 rebotes por jogo. Mas, independente dos números, o brasileiro é um verdadeira ídolo em Cleveland. Ele ganhou o apelido de Wild Thing (Coisa Selvagem) e já foi homenageado duas vezes com a ‘Noite da Peruca’ (Wig Night), quando os torcedores do Cavaliers vão ao jogo em Cleveland com perucas que imitam a cabeleira do jogador brasileiro. Segundo Anderson Varejão, o time está concentrado na final, mas o clima é de festa na cidade, principalmente depois da classificação em cima do Detroit Pistons, na decisão do título da Conferência Leste. "Depois do jogo contra o Detroit, não consegui dormir muito, estava eufórico. A festa que a torcida fez nas ruas da cidade foi uma coisa impressionante", contou o brasileiro. "Mas isso agora é passado, estamos concentrados no San Antonio Spurs. Não poderíamos ter chegado melhor à essa série final, com moral mais elevado, com mais otimismo e confiança. Não vejo a hora de entrar em quadra." Para ele, no entanto, só o fato de ter chegado à final já é uma realização. "Estou muito orgulhoso, é uma conquista pessoal sem tamanho, um sonho que estou realizando. Essa é uma marca pessoal e quero dedicar a todos que me ajudaram a chegar onde cheguei e a todos que torcem por mim. Recebi mensagens de crianças do Brasil e isso me deixou emocionado. Essa também é uma conquista do basquete brasileiro", afirmou Anderson Varejão. Contra o San Antonio Spurs, Anderson Varejão terá, provavelmente, a missão de marcar Tim Duncan. Mas não se intimida com isso. "Duncan é um dos pivôs mais versáteis do mundo, um dos melhores jogadores do mundo na posição e difícil de ser marcado porque tem muito recurso", elogiou o brasileiro, mostrando qual o caminho para marcar o rival. "Tentar tirá-lo da posição que mais gosta de jogar. A marcação tem que ser forte e firme o tempo todo." Por outro lado, a boa campanha de Anderson Varejão na NBA trouxe uma notícia ruim para o basquete brasileiro. Ele não poderá disputar o Pan no Rio, pois em julho estará na época de negociar a renovação de seu contrato com o Cleveland. Mas a presença dele no Pré-Olímpico de Las Vegas, em agosto, está garantida. "Estarei lá e espero que possamos ter o time completo, força máxima. Nosso objetivo é levar o Brasil de volta à Olimpíada", avisou.