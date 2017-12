Com Towns e Embiid, NBA define nomes para jogo dos novatos do All-Star Weekend A NBA definiu nesta quarta-feira os 20 jogadores que participarão do jogo dos novatos do All-Star Weekend, o fim de semana das estrelas da liga. Dois dos maiores destaques da liga nos últimos meses, os pivôs Karl-Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, e Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, estarão de lados opostos na partida que acontecerá no dia 17 de fevereiro.